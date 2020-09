전남도·한국수목원관리원 ‘정원전문가’ 양성

지방정원서 가드너 활동 적극 지원

[남악=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전라남도가 정원산업 육성과 정원분야 일자리 창출을 위해 한국수목원관리원과 함께 정원전문가 양성교육에 들어간다.

12일 전남도는 2019년부터 목포대, 순천대, 전남대, 순천만국가정원, 완도수목원, 구례지리산정원 등 6개 전문교육기관을 선정, ‘정원전문가 양성교육’을 진행해왔다고 밝혔다. 지난해 235명이 수료했으며, 올해 214명이 교육 중이다.

이번 양성교육은 세종특별시 국립세종수목원에서 이달 15일과 22일 1?2차로 나눠 2박 3일 동안 20시간씩 진행된다.

1차 교육은 ‘정원설계 및 조성, 정원관리 방법’, 2차 교육은 ‘정원디자인 이해와 식물생육환경에 따른 정원관리’를 주제로 교육이 이뤄진다.

이번 교육의 정원분야 전문강사로 1차 교육에는 ‘가든스쿨 오로라라’ 주광춘 대표와 ‘팀벌리가든’ 이주은 대표가, 2차 교육에는 ‘오가든스 ’오경아 대표와 ‘국립백두대간수목원’ 강기호 박사가 참여한다.

신청자격은 도와 시군에서 실시 중인 정원전문가 교육 기초과정을 이수한 자로, 숙박비를 제외하고 나머지는 전액 국비로 지원된다.

도는 정원산업 육성과 일자리 창출의 핵심 역할을 수행할 정원전문가를 지속해서 양성하고, 수료자들이 공동체정원 가든서포터즈, 국가정원 및 지방정원에서 가드너로 활동할 수 있도록 지원할 계획이다.

박형호 전라남도 산림휴양과장은 “정원전문가들의 역량 강화를 위해 수목원?정원 관리?운영 전문기관인 한국수목원관리원과 함께 심화교육을 마련했다”며 “전남도 기초과정을 수료한 도민들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr