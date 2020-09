코로나 시대, 가맹점 지원하며 '지속 상생' 나서는 외식 프랜차이즈

해마로, 맘스터치 가맹점에 총 20억원 규모 긴급 지원

죽이야기, 리뉴얼과 동시에 자금 지원

[아시아경제 최신혜 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세로 매장 운영 및 생계에 어려움을 겪는 가맹점이 증가하면서, 이들을 돕기 위해 외식업계가 발 벗고 나서고 있다. 이 가운데 가맹점 지원을 통한 지역 사회 공헌, 매장 매출 증대를 위한 실질적인 지원책은 코로나시대 새로운 상생 롤모델로 떠오르며 주목 받고 있다.

12일 관련 업계에 따르면 최근 상생으로 주목을 받은 대표적인 사례는 버거·치킨 브랜드 맘스터치를 운영하는 해마로푸드서비스다. 해마로푸드서비스는 가맹점주와의 상생을 최우선으로 하는 본사의 경영 방침을 반영해, 코로나19 장기화에 어려움을 겪고 있는 가맹점주들의 생계를 돕기 위해 총 20억원 규모의 긴급 지원에 나섰다.

지원 대상은 ‘확진자 다수 발생으로 인한 외출 및 외식 위축’, ‘전국 초ㆍ중ㆍ고등학교 개학 및 전국 대학교 개강 연기’ 등 코로나 19 특수 상황으로 매장 매출이 급감해 생계 유지가 어려워진 가맹점 약 200개 매장으로, 9월부터 11월까지 약 3개월 간 지원한다.

이번 지원은 해당 가맹점을 돕는 한편, 코로나 사태로 어려움을 겪는 지역사회와 고통을 분담한다는 차원에서 그 의미가 깊다. 지원은 대상 매장의 제품을 본사가 직접 매입하여 코로나 19로 어려움을 겪는 지역사회 단체, 기관 등에 기부하는 방식으로 이뤄진다. 맘스터치는 코로나19가 확산되던 초기부터 전국 가맹점을 대상으로 본사 차원의 실질적 지원을 진행해왔다. 특히 올초 대구 경북 지역 가맹점을 대상으로 할인 프로모션과 제품 지원 등 다양한 지원 프로그램을 지원하고 확진자 동선으로 피해를 입은 가맹점을 위한 지원책을 마련하여, 가맹점주들의 호응을 얻었다.

웰빙 한식 프랜차이즈 죽이야기는 브랜드 리뉴얼을 도입하는 기존 가맹점에 일정 자금을 지원한다. 죽이야기는 올해 외부 디자인 변경과 솥죽 레시피 도입 등 브랜드 리뉴얼을 했다. 신규 오픈 가맹점의 경우 새로 변경된 외부 디자인과 솥죽 레시피가 자동 적용되지만, 기존 가맹점은 점주의 자율적인 선택 방식으로 운영하고 있다.

신규 점주들 사이에서 솥죽과 솥밥 맛이 한층 좋아졌고 조리 과정이 편하며 부상도 없다는 호평이 나오면서 기존 점주들의 리뉴얼 수요가 늘어나는 상황이다. 특히 솥죽, 솥밥 설비를 도입한 기존 가맹점들은 매출이 2019년 평균보다 증가한 것으로 나타났다. 죽이야기가 기존 점주들을 대상으로 설문 조사한 결과 대부분이 브랜드 리뉴얼 도입을 희망하고 있지만, 자금 면에서 어려움을 겪는 것으로 파악됐다. 이에 따라 죽이야기는 상생 경영 차원에서 기존 가맹점의 브랜드 리뉴얼 도입 관련 자금을 지원하기로 했으며, 외부 디자인 변경과 솥죽, 솥밥 설비 도입에 든 자금의 60%까지 현금 지원으로 이뤄진다.

카페 프랜차이즈 요거프레소는 전국 가맹점 운영에 필요한 식?부자재 364개 물류를 대상으로 오는 21일까지 할인 혜택을 적용한다. 전국에 있는 요거프레소 가맹점은 약 2주간 안정적인 매장 운영에 필요한 필수 물류를 구매 횟수 제한 없이 할인 혜택을 적용할 수 있다. 이 밖에도 매달 배달 애플리케이션 요기요와 함께 정기적인 할인 프로모션을 기획하고, 티몬, 11번가, G마켓과 같은 상위 이커머스 기업과의 제휴를 통한 이벤트 진행 등 본사의 ‘전액 지원’ 형태로 진행되는 다양한 온라인 프로모션을 통해 실질적인 가맹점 내방 고객 발굴 및 매출 증대를 이루고 있다.

