[아시아경제 김지희 기자] 경북 칠곡군 북쪽 4㎞ 지역에서 12일 오후 1시31분 5초 규모 2.4의 지진이 발생했다고 기상청이 밝혔따.

진앙은 북위 36.03도, 동경 128.40도이며 지진 발생 깊이는15㎞이다. 지진의 계기진도는 경남·경북·대구 최대 2다. 계기진도 2는 조용한 곳에 있거나 건물 위층의 소수 인원만 느끼는 정도다.

기상청은 지진으로 인한 피해는 없을 것이라고 밝혔다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr