[속보]건강식품 설명회 '대전 293번'서 시작한 확산···28명 감염

속보[아시아경제 김수완 기자] 대전시 동구 인동 건강식품 사업설명회 관련 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 12일 오전 기준 54명에 이른 가운데 대전 293번 확진자부터 시작한 연쇄 확산으로 28명이 더 감염된 것으로 집계됐다.

방역당국에 따르면 대전 293번은 지난달 25일 열린 건강식품 사업설명회에 참석한 동구 가양동 거주 50대 여성이다.

그는 설명회 참석 후 대전 311·312·313·314번 가족과 333·340번을 만났다.

이들 가운데 311번(동구 가양동 60대 남성)이 가양동 식당에 들르면서 대전 내 코로나19 확산에 급격히 속도가 붙었다.

그의 방문 직후인 이달 3일 인후통 증상이 나타난 식당 사장(303번)이 8일 확진된 것을 시작으로 이 식당 관련 확진자는 19명이나 더 나왔다.

이들 가운데는 여중생도 포함돼 있는데, 여중생이 다닌 학원 관계자 1명도 확진 판정을 받았다.

대전 293번을 출발점으로 한 연쇄 확산 과정에서 충남 금산 16번(금산군 추부면 40대 여성)과 계룡 10번(계룡시 엄사면 40대 남성)도 감염됐다.

