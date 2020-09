니콜라, 사기의혹 확산 또 폭락‥나스닥 연이틀 하락

힌데버그이어 시트론도 니콜라 사기 의혹 대열 합류

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 나스닥이 이틀연속 하락하며 한주간의 거래를 마무리했다.

11일(현지시간) 다우존스 30 산업평균지수는 131.06포인트(0.48%) 상승한 2만7665.64에, S&P 500 지수는 1.78포인트(0.05%) 오른 3340.97에, 나스닥 지수는 66.05포인트(0.6%) 하락한 1만853.55에 장을 마감했다.

주간 상승률은 다우지수 1.66%, S&P500 2.51%, 나스닥 4.06%였다.

미 노동부는 8월 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.4% 올랐다고 발표해 경기회복에 대한 기대감을 키웠다. 이는 다우존스집계 전문가 예상치 0.3% 상승 웃돈 결과였지만 기술주 부진을 막을 수 없었다.

대장주 애플이 1.3% 내렸다. 마이크로소프트는 틱톡 인수 불확실성 등으로 약 0.7% 하락했다. 실적 호조를 재료로 개장초 강세를 보였던 오라클은 오히려 0.6% 하락 마감했다.

전기차업체 테슬라는 0.3% 상승했지만 전일 사기의혹이 제기된 수소트럭업체 니콜라는 이날도 14%나 하락하며 주초 전해진 GM의 지분투자 효과를 모두 상실했다.

테슬라의 하락세가 진정됐지만 니콜라는 오히려 낙폭을 확대했다. 하루전 힌데버그 리서치에 이어 또다른 공매도 투자업체 시트론이 힌데버그의 사기 의혹 제기를 축하하며 관련 소송 비용의 절반을 대겠다고 공언하고 나선 영향으로 풀이됐다.

트레버 밀턴 니콜라 CEO가 힌데버그의 목적의 사기 주장에 대해 "시장을 조작하고 우리 주가 하락으로 돈을 벌려는 시도"라고 일갈했지만 투자자들은 주가 하락쪽에 섰다.

이날 기술주 하락에 대해 CNBC방송은 일본 소프트뱅크가 옵션 투자 전략을 수정하는 방안을 고려 중이라는 보도가 나온 탓으로 해석했다.

10월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전날보다 배럴당 0.08%(0.03달러) 오른 37.33달러에 장을 마감했다. 주간기준으로는 6.1%가 하락했다. 12월 인도분 금은 온스당 0.8%(16.40달러) 떨어진 1947.90달러에 거래를 마쳤다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr