"외식 잦으면 코로나19 감염 위험 높다"

[아시아경제 이창환 기자] 쇼핑하거나 미용실에 가는 것보다 외식으로 인해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 걸릴 위험이 더 높다는 조사 결과가 나왔다.

10일(현지시간) 미국 질병통제예방센터(CDC)는 코로나19 유증상자 314명을 대상으로 설문조사를 진행한 결과 양성 판정을 받은 사람들의 외식 횟수는 음성 판정을 받은 사람들보다 약 2배 더 많았다고 밝혔다.

감염경로를 알 수 없는 감염자의 경우 지난 2주간 술집이나 커피전문점을 상대적으로 더욱 빈번하게 방문한 것으로 확인됐다고 CDC 조사를 인용해 현지 언론이 전했다.

이번 설문조사 대상자는 사회적 거리 두기 정책이 각기 다른 캘리포니아, 콜로라도, 메릴랜드, 매사추세츠, 미네소타 등 다양한 지역에 거주하는 시민으로 선정됐다. 시민들은 양성 판정을 받은 그룹과 음성 판정을 받은 대조군으로 절반씩 분류됐다.

이번 보고서를 공동 집필한 토드 라이스 밴더빌트 의과대학 부교수는 상점이나 예배하는 곳에선 마스크를 쓸 수 있지만, 식당에서 음식을 섭취할 때는 마스크를 쓸수 없기 때문에 감염 위험성이 더 높은 것은 타당한 결론이라고 했다.

그뿐만 아니라 사람들이 식당에 가면 식탁 배열에 따라 다른 사람과 가까운 거리에서 밥을 먹기 때문에 감염 위험성이 크다고도 덧붙였다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr