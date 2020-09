태국 10대 男, 무심코 화장실 변기 앉았다 뱀에 그곳 물려

찢어져 피투성이…병원서 소독·꿰매

뱀, 변기 배수관 통해 침입 추정

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 태국의 한 남성이 화장실에 변기에 앉았다가 뱀에게 중요 부위를 물리는 일이 발생했다.

11일 영국 데일리 메일에 따르면 태국 방콕에 사는 시라폽 마수카랏(18)은 지난 8일 저녁 화장실 변기에 앉아있다 갑자기 중요 부위에 강한 통증을 느꼈다.

시라폽이 변기를 내려다보니 비단뱀이 자신의 성기 끝부분을 꽉 물고 있었다.

깜짝 놀란 그가 소리를 지르자 뱀도 떨어져 나갔지만 물린 상처에서 피가 나면서 변기와 바닥에 튀겼다.

그는 응급 구조대를 불러 인근 병원에서 찢어진 부위를 소독하고 3바늘을 꿰맸다.

시라폽은 "작은 뱀이었지만 매우 강하게 물었다"면서 "상처가 잘 아물기를 바란다"고 전했다.

그보다 더 놀란 그의 어머니는 "독이 없는 뱀이었기에 다행"이라면서 "만약 독이 있었다면 정말 큰 일이 발생했을 것"이라고 말했다.

동물 조련사들은 시나폽의 집에 도착해 아직 그대로 변기에 머물러 있던 뱀을 데려갔다.

1.2m에 달하는 뱀은 자연으로 되돌아갈 예정이다.

이 뱀은 배수관을 통해 2층 화장실까지 올라간 것으로 추정되고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr