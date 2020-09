티몬, 올해 1020 신규 가입자 급증…"타임커머스 전략 통해"

올 상반기 신규가입자 1020대 가장 많아

[아시아경제 김철현 기자] 티몬(대표 이진원)은 올해 상반기 신규 가입자 중 10~20대가 59%를 차지, 젊은 층으로부터 많은 인기를 얻고 있다고 11일 밝혔다.

티몬에 따르면 올해 상반기 신규 가입자의 30%는 10대(14세 이상)로 가장 많았다. 이어 20대(29%), 40대(16%), 50대 이상(13%), 30대(12%)가 뒤를 이었다.

젊은 세대들이 티몬을 찾는 비중이 높아진 것은 타임커머스 매장이 결정적 역할을 한 것으로 분석된다. 타임커머스는 매시간 특가상품을 선보이는 서비스로 고객이 접속하는 순간 특별한 상품을 가장 합리적인 가격에 구매할 수 있다고 티몬은 설명했다.

티몬에서 상반기 10~20대가 가장 많이 구매한 제품은 애플 에어팟2세대 및 에어팟프로, 마스크, 닌텐도 스위치인 것으로 조사됐다. 이 밖에도 컴퓨터 부품, 테마파크 이용권, 패션상품 등의 품목들이 상위권에 올랐다.

이진원 티몬 대표는 "이색적이고 실용적인 쇼핑의 즐거움을 추구하는 젊은 층의 소비 성향이 티몬의 색깔과 맞아떨어진 결과"라며 "미래 경쟁력이라고 할 수 있는 1020 세대가 신규 고객으로 대거 유입되고 있다는 점에서 의미가 있다"고 밝혔다.

