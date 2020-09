[아시아경제 부애리 기자] 유럽중앙은행(ECB)이 10일(현지시간) 정책금리를 동결했다.

ECB는 이날 독일 프랑크푸르트에서 통화정책회의를 연 뒤 기준금리를 현행 0%로 유지하고, 예금금리와 한계대출금리를 역시 각각 현행 -0.5%와 0.25%로 유지한다고 발표했다.

ECB는 인플레이션이 목표치인 2%에 충분히 근접한 수준에 수렴할 때까지 금리를 현행 수준이나 더 낮은 수준으로 유지할 것으로 기대한다고 밝혔다.

ECB는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 경제적 충격에 대응하기 위해 계획한 1조3500억 유로(1897조원) 규모의 '팬데믹긴급매입프로그램'(PEPP)을 계획대로 계속 집행하기로 했다.

