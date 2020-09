환유 라인에서 선보인 첫단계 안티에이징 세럼

[아시아경제 조유진 기자] LG생활건강 (대표 차석용)이 아름다운 동안 빛 피부를 위한 더 히스토리 오브 후 '환유' 라인의 첫 단계 안티에이징 세럼인 '후 환유 본초 세럼'을 선보였다.

환유 본초 세럼은 피부를 유연하게 풀어주고 피부의 바탕을 다져줘 건강한 피부를 선사하는 첫단계 세럼이다. 세안 직후 빠르게 손실되는 수분을 보충해주고 피부 보호력을 케어해준다.

70여가지의 귀한 한방성분을 비롯해 동안빛 피부를 위한 궁중비방과 잎부터 뿌리까지 산삼 전체의 유효 성분을 담은 ‘산삼전초환TM’을 함유했다. 풍부한 영양감을 느낄 수 있는 투명 제형이 피부에 산뜻하고 편안하게 스며든다.

