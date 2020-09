[아시아경제 김철현 기자] 바디프랜드(대표 박상현)가 만든 이태리산 천연라텍스 침대 라클라우드는 '토퍼 매트리스' 구독 서비스를 선보인다고 8일 밝혔다.

라클라우드 토퍼 구독 서비스는 라클라우드 천연 라텍스 매트리스 또는 프레임을 렌털하는 경우 월 렌탈료 9900원을 추가하면 천연 라텍스 토퍼 2장을 받아볼 수 있는 서비스다. 계약 후 매트리스와 프레임 배송 시 제공되는 토퍼와 함께 36개월이 지나면 토퍼를 추가로 받게된다.

바디프랜드 관계자는 "고품질 매트리스 소재로 각광받는 라텍스 토퍼를 높은 일시불 비용의 부담 없이 활용할 수 있는 것이 장점"이라며 "여러 용도로 활용성이 높은 라텍스 토퍼를 36개월 단위로 배송해주기 때문에 수면 환경을 쾌적하게 관리하는 데 큰 도움이 될 것"이라고 설명했다.

