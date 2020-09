전공의 복귀 결정에 병원별 투표…"서울아산·서울대병원 8일 복귀"

대전협 집행부 전원 사퇴 후폭풍…의료계 혼란은 지속

[아시아경제 서소정 기자] 의과대학 정원 확대, 공공의대 설립 등에 반대해 무기한 집단휴진을 이어갔던 대한전공의협의회(대전협)가 8일 업무에 복귀하기로 결정했지만 일부 전공의들이 여전히 파업 유지를 강력히 요구하면서 의료계가 혼란에 휩싸였다. 결국 업무 복귀를 결정한 대전협 비상대책위원회가 7일 전공의 의견을 모두 반영하지 못한 데 책임을 지고 위원장을 비롯한 집행부 전원 사퇴를 결정하면서 병원별로 투표를 통해 업무 복귀 여부를 결정짓고 있다.

7일 의료계에 따르면 대전협 집행부가 해체되면서 각 병원 비대위는 8일 복귀를 두고 투표 등 찬반 의견을 수렴하고 있다. 이날 박지현 대전협 비대위원장은 오후 전체 전공의를 대상으로 진행한 간담회에서 "여러 가지 상황을 고려해 8일 오전 7시부터 단체행동을 1단계로 낮추겠다"며 "이게 비대위 공식 입장"이라고 밝혔다. 단체행동 1단계는 전공의 전원이 업무에 복귀하고 병원별 비대위를 유지한다는 내용이다.

이에 따라 각 병원에서는 업무 복귀를 앞두고 찬반 투표를 진행하고 있다. 서울아산병원 전공의 비상대책위원회는 7일 대의원 회의를 열어 전체 전공의 투표를 시행하고 8일 오전 7시부터 병원에 복귀하기로 결정했다. 서울아산병원은 전공의, 전임의, 교수 비대위 일동이 공동 성명을 내고 "젊은 의사 연대의 결정과 엄중한 시국을 고려해 복귀한다"며 "정부는 합의안에 신의를 지켜 이행해달라"고 밝혔다.

서울대병원 전공의 비대위는 7일 오후 투표를 통해 파업 중단에 대한 내부 의견을 수렴한 결과 8일 오전 7시 전원 병원에 복귀하기로 결정했다. 서울성모병원에서는 일부 전공의가 업무 복귀 의사를 밝힘에 따라 이들을 대상으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 검사를 받으라고 공지했다. 신촌 세브란스병원 전공의 비대위에서도 회의를 열어 관련 논의를 진행중이다.

서울 대형병원 관계자는 "대전협이 8일 업무에 복귀한다고 했지만 일부 강경파 전공의들이 파업 유지를 주장하고 있고, 의대생들의 단체행동도 계속되는 상황이어서 업무 복귀를 장담할 수는 없는 상황"이라고 말했다. 이어 "상당수 수련병원에서 파업 중단 여부를 두고 찬반 투표를 진행하는 것으로 안다"면서 "내일 오전 확실한 윤곽이 나올 것으로 보인다"고 말했다.

한편 이날 전공의들의 휴진율은 73% 달하는 것으로 집계됐다. 보건복지부는 전공의 수련기관 200곳 가운데 147곳에 대한 근무 현황을 파악한 결과 소속 전공의 9235명 중 6725명(72.8%)이 근무하지 않은 것으로 확인됐다고 밝혔다. 전임의는 2329명 가운데 447명이 근무하지 않아 휴진율은 19.2%였다.

