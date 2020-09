[부이사관 전보]

▲국세청 심사1담당관 유재준 ▲국세청 오상훈

[과장급 전보]

▲국세청 혁신정책담당관 김태호 ▲국세청 국세통계담당관 이은규 ▲국세청 감찰담당관 강영진 ▲국세청 납세자보호담당관 박근재 ▲국세청 상호합의담당관 장우정 ▲국세청 조사2과장 한경선 ▲국세청 조사분석과장 이성글 ▲국세청 장려세제신청과장 강승윤 ▲서울지방국세청 운영지원과장 최경묵 ▲서울지방국세청 조사1국 조사2과장 이정희 ▲서울지방국세청 조사4국 조사관리과장 신재봉 ▲서울지방국세청 조사4국 조사2과장 김영상 ▲서울지방국세청 조사4국 조사3과장 김정윤 ▲서울지방국세청 국제조사관리과장 김범구 ▲성북세무서장 김수현 ▲도봉세무서장 권순재 ▲중부지방국세청 조사2국 조사2과장 최성영 ▲인천지방국세청 징세송무국장 양경렬 ▲국세청 장신기 ▲국세청 김정주

[초임 세무서장]

▲충주세무서장 정희진 ▲여수세무서장 김상구 ▲대구지방국세청 성실납세지원국장 김문희 ▲금정세무서장 이종현

