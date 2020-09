순천시, 수해극복 자원봉사 참여자 수기 공모

자원봉사자들의 땀과 눈물, 황전·구례지역 수해 극복 속 깊은 이야기

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시(시장 허석)는 지난달 기록적인 폭우로 인해 발생한 황전·구례지역의 수해를 슬기롭게 극복한 자원봉사 참여자들의 수기를 공모한다.

이번 공모는 수해복구 자원봉사 참여자들의 생생한 경험을 수집하여 순천형 수해 극복 우수사례를 널리 확산하고 앞으로도 다가올 수 있는 재난을 현명하게 준비하고 극복해 나가자는 취지에서 마련됐다.

공모 내용으로는 ▲자원봉사 활동 시 느낀 점, ▲나눔과 배려의 시민협력·민관협력 사례·미담·모범사례, ▲현재의 재난대응 문제점 및 개선점 제안 등으로 형식에 구애없이 자유롭게 작성 가능하다.

참여 희망자는 순천시청 홈페이지에서 응모신청서를 다운받아 A4 1매 이내의 사연과 함께 우편 또는 전자우편으로 제출하면 된다.

순천시는 심사를 거쳐 선정된 수기는 책자로 발간하며 우수작 5편 내외는 순천사랑상품권 10만원을, 참여자에게는 순천사랑상품권 1만원을 지급할 예정이다.

순천시 관계자는 “자원봉사자들의 헌신과 협조로 황전·구례지역의 수해를 극복했다”며 “자원봉사자들의 생생한 이야기를 거울로 삼아 향후 유사 재난 발생 시 신속하고 효율적인 대응체계를 마련해 나가겠다.”고 밝혔다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr