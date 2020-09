코스피, 개인 매수세에 2380선 회복…코스닥 1.5% 상승

[아시아경제 금보령 기자] 7일 외국인과 기관의 순매도세가 이어졌지만 개인의 순매수세에 코스피와 코스닥은 상승세로 마감했다.

이날 코스피 지수는 전장 대비 15.97포인트(0.67%) 오른 2384.22를 기록했다.

코스피는 전거래일 대비 1.60포인트(0.07%) 오른 2369.85로 시작해 외국인과 기관의 순매도세에 하락세를 보였으나 반등 후 상승세를 지속하며 2380선을 유지했다.

코스피시장에서 외국인과 기관은 각각 2478억원, 2966억원을 순매도했다. 개인은 5429억원을 순매수했다.

업종을 나눠 보면 의약품(1.39%), 전기·전자(1.37%), 기계(1.56%) 등이 올랐고, 음식료품(0.73%), 비금속광물(0.97%) 등이 내렸다.

시가총액 10위 기업 가운데 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 56,500 전일대비 900 등락률 +1.62% 거래량 18,102,674 전일가 55,600 2020.09.07 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 中 톈진 TV 공장 가동중단…"글로벌 생산거점 운영 효율화 차원" 개인 순매수세에 코스피 2380선으로…코스닥 1%대 상승삼성전자, 이시간 주가 +1.8%.... 최근 5일 개인 1324만 9093주 순매수 close (1.62%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 776,000 전일대비 3,000 등락률 +0.39% 거래량 83,838 전일가 773,000 2020.09.07 15:30 장마감 관련기사 개인 순매수세에 코스피 2380선으로…코스닥 1%대 상승개인 순매수에 코스피 2370선 유지…코스닥도 상승세외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…코스피 대형주 대거 매도 close (0.39%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 305,000 전일대비 11,000 등락률 +3.74% 거래량 987,122 전일가 294,000 2020.09.07 15:30 장마감 관련기사 셀트리온, 주가 29만 3000원.. 전일대비 -0.34%외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…코스피 대형주 대거 매도 셀트리온, 최근 5일 개인 44만 6432주 순매수... 주가 29만 3500원(-2.0%) close (3.74%), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,475,000 전일대비 22,000 등락률 +1.51% 거래량 21,544 전일가 1,453,000 2020.09.07 15:30 장마감 관련기사 개인 순매수세에 코스피 2380선으로…코스닥 1%대 상승LG생활건강 후, 비첩 자생 에센스 한정판 출시개인 매수세에 증시 반등…코스피 1% 오르며 마감 close (1.51%) 등이 상승했고, SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 78,400 전일대비 300 등락률 -0.38% 거래량 2,733,401 전일가 78,700 2020.09.07 15:30 장마감 관련기사 SK하이닉스, 최근 5일 외국인 197만 5363주 순매도... 주가 7만 8200원(-0.64%)개인 순매수세에 코스피 2380선으로…코스닥 1%대 상승[단독]SK하이닉스, 오늘부터 유연근무제 정착 위한 실험 나선다 close (0.38%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 314,500 전일대비 14,000 등락률 -4.26% 거래량 1,292,068 전일가 328,500 2020.09.07 15:30 장마감 관련기사 개인 순매수세에 코스피 2380선으로…코스닥 1%대 상승공정위, 네이버 교훈 되새김…"알고도 자료 안낸 기업 검찰고발"'쇼핑·동영상' 네이버 옥죄는 공정위…'갈라파고스식 규제' 반발 close (4.26%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 720,000 전일대비 23,000 등락률 -3.10% 거래량 626,232 전일가 743,000 2020.09.07 15:30 장마감 관련기사 개인 순매수세에 코스피 2380선으로…코스닥 1%대 상승개인 순매수에 코스피 2370선 유지…코스닥도 상승세LG화학, 이시간 주가 -1.48%.... 최근 5일 개인 47만 4765주 순매수 close (3.1%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 170,000 전일대비 2,500 등락률 -1.45% 거래량 1,465,875 전일가 172,500 2020.09.07 15:30 장마감 관련기사 개인 순매수세에 코스피 2380선으로…코스닥 1%대 상승코로나가 바꾼 車생산국 순위…한국, 첫 세계 4위개인 순매수에 코스피 2370선 유지…코스닥도 상승세 close (1.45%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 392,000 전일대비 10,000 등락률 -2.49% 거래량 918,838 전일가 402,000 2020.09.07 15:30 장마감 관련기사 카카오페이증권, 6개월 만에 계좌 개설 200만명 돌파개인 순매수세에 코스피 2380선으로…코스닥 1%대 상승공정위, 네이버 교훈 되새김…"알고도 자료 안낸 기업 검찰고발" close (2.49%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 430,000 전일대비 9,000 등락률 -2.05% 거래량 320,149 전일가 439,000 2020.09.07 15:30 장마감 관련기사 코스피, 외국인 순매수에 상승하며 2380선… 코스닥 870선힘못쓰는 시총 상위 삼성그룹주 LG화학, 7월 전기차 배터리 점유율 1위…韓 3사 고성장세 보여 close (2.05%) 등이 하락했다.

이날 코스닥지수는 전거래보다 12.84포인트(1.48%) 오른 878.88로 장을 마감했다.

코스닥은 전거래일 대비 5.99포인트(0.69%) 상승한 872.03으로 장을 연 뒤 장 초반 하락세를 보였으나 반등에 성공한 후 상승폭을 키웠다

코스닥시장에서 개인은 1516억원을 순매수했다. 반면 외국인과 기관은 각각 360억원, 1122억원을 순매도했다.

업종별로 통신장비(1.45%), 반도체(1.22%), 오락문화(1.12%) 등은 상승했으나 방송서비스(1.46%), 종이·목재(0.59%) 등은 하락했다.

시총 상위 기업 중에서는 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 175,600 전일대비 900 등락률 -0.51% 거래량 806,690 전일가 176,500 2020.09.07 15:30 장마감 관련기사 외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…코스피 대형주 대거 매도 코스피·코스닥, 미국 증시 폭락에 장 초반 약세코스피, 외국인 순매수세에 '2400선' 근접 마감 close (0.51%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 150,200 전일대비 3,200 등락률 -2.09% 거래량 245,341 전일가 153,400 2020.09.07 15:30 장마감 관련기사 개인 순매수세에 코스피 2380선으로…코스닥 1%대 상승[Today 증권사 리포트 총정리] 레이, 에코프로비엠 높은 목표가 제시개인·외국인 매수 강세…코스피 0.60% 상승 출발 close (2.09%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 128,200 전일대비 3,300 등락률 -2.51% 거래량 178,425 전일가 131,500 2020.09.07 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥, 오후 들어서도 하락세 지속코스피·코스닥, 오후에도 상승 흐름 지속코스피, 외국인 순매수에 상승하며 2380선… 코스닥 870선 close (2.51%) 등이 내렸고, 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 102,100 전일대비 3,300 등락률 +3.34% 거래량 1,655,435 전일가 98,800 2020.09.07 15:30 장마감 관련기사 개인 순매수세에 코스피 2380선으로…코스닥 1%대 상승개인 순매수에 코스피 2370선 유지…코스닥도 상승세코스피, 외국인 순매수세에 '2400선' 근접 마감 close (3.34%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 244,000 전일대비 10,400 등락률 +4.45% 거래량 950,740 전일가 233,600 2020.09.07 15:30 장마감 관련기사 씨젠, 외국인 8000주 순매수… 주가 2.35%개인 순매수세에 코스피 2380선으로…코스닥 1%대 상승개인 순매수에 코스피 2370선 유지…코스닥도 상승세 close (4.45%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 214,600 전일대비 400 등락률 +0.19% 거래량 236,488 전일가 214,200 2020.09.07 15:30 장마감 관련기사 개인 순매수세에 코스피 2380선으로…코스닥 1%대 상승개인 순매수에 코스피 2370선 유지…코스닥도 상승세외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…코스피 대형주 대거 매도 close (0.19%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 109,300 전일대비 8,900 등락률 +8.86% 거래량 6,254,589 전일가 100,400 2020.09.07 15:30 장마감 관련기사 에이치엘비, 리보세라닙 글로벌 권리 최종 확보…"로열티 수익으로 영업익 기대"개인 순매수세에 코스피 2380선으로…코스닥 1%대 상승에이치엘비, 주가 11만 5000원.. 전일대비 14.54% close (8.86%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 119,500 전일대비 9,700 등락률 +8.83% 거래량 1,164,856 전일가 109,800 2020.09.07 15:30 장마감 관련기사 개인 순매수에 코스피 2370선 유지…코스닥도 상승세코스피, 외국인 순매수세에 '2400선' 근접 마감개인 매수세에 증시 반등…코스피 1% 오르며 마감 close (8.83%) 등이 올랐다.

