환경공단, 청년창업 발굴 경진대회…창업지원금·기술자문 제공

[아시아경제 김보경 기자] 한국환경공단은 환경 분야 신사업 발굴과 녹색 일자리 창출을 위해 '환경 분야 청년창업 발굴 경진대회'를 개최한다고 7일 밝혔다.

이번 경진대회는 사업화가 가능한 환경 분야 창업 아이디어를 발굴·지원해 청년창업의 저변을 확대하는 등 사회적 가치를 실현하기 위해 마련됐다.

특히 창업 지원자금은 환경공단이 나눔문화 확산 및 지역사회 공헌 등을 위해 조성 중인 사회공헌활동 기금 '천미만미'를 활용해 경진대회의 의미를 더했다.

모집 분야는 기후대기, 물환경, 토양환경, 자원순환, 환경안전, 환경 빅데이터 등 환경 전 분야로 진행되며 다음달 20일까지 전자우편을 통해 접수받는다. 응모 대상은 인천시에 거주 중이거나 인천 소재 대학·직장에 다니는 19세 이상 34세 이하에 해당하는 청년이다.

환경공단은 접수된 아이디어를 대상으로 환경기여도, 사업계획 타당성 및 경제성, 사회적가치 기여도 등을 종합 심사해 11월 중 총 3개팀을 선정할 계획이다. 수상자에게는 총 1000만원의 창업지원금을 지급하고 공단이 운영 중인 실증화시설활용을 적극 지원한다.

공단이 지난해부터 운영 중인 '사내벤처 창업보육 프로그램'을 통해 공단 내부전문가의 환경기술자문, 외부 전문가의 창업교육 및 자문 등도 제공한다.

또한 인천시 사회적경제지원센터와 협업으로 수상자에게 최대 2년간 제물포스마트타운, 검단지식산업센터 등의 창업공간을 제공한다.

창업기업이 사회적기업으로 전환을 희망할 경우 사회적기업 발굴·육성 과정 등과 연계해 환경 분야 창업기업의 사회적경제 진입 활성화를 촉진할 방침이다.

장준영 환경공단 이사장은 "환경 분야 사회적기업 육성 방안을 지속적으로 강구해 녹색 일자리 창출의 마중물 역할 수행에 최선을 다하겠다"고 말했다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr