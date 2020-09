삼성전자, 中 톈진 TV 공장 가동중단…"글로벌 생산거점 운영 효율화 차원"

[아시아경제 이기민 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 55,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 55,600 2020.09.07 00:00 장중(20분지연) 관련기사 개인 순매수세에 코스피 2380선으로…코스닥 1%대 상승삼성전자, 이시간 주가 +1.8%.... 최근 5일 개인 1324만 9093주 순매수'묻지마 투자' 아냐…개미들의 '이유있는' 삼성전자 투자 close 가 중국 톈진(天津) TV 공장가동을 중단한다.

7일 업계와 외신 등에 따르면 삼성전자는 11월 말께 중국 톈진에 있는 TV 생산기지의 가동을 중단하기로 했다.

톈진 TV 공장은 중국 내 유일한 삼성전자 TV 생산기지로 근무 인력은 총 300여명으로 알려졌다.

삼성전자 관계자는 "글로벌 생산거점의 운영 효율화를 위한 결정"이라고 말했다.

삼성전자는 현재 중국 이외에도 베트남, 러시아, 멕시코 등 여러 국가에 TV 생산기지를 갖추고 있다.

앞서 삼성전자는 2018년 말 톈진 스마트폰 공장, 지난해 광둥(廣東)성 후이저우(惠州) 스마트폰 공장도 가동을 멈췄다. 삼성전자는 지난 7월에는 마지막 PC 공장인 쑤저우(蘇州) 생산라인도 중단하기로 결정한 바 있다.

이에 따라 삼성전자의 중국 생산기지로는 쑤저우 가전 공장과 반도체 후공정 공장, 시안(西安) 반도체 공장 등이 남게 됐다.

