메트라이프, 건강관리 서비스 담은 '360헬스' 앱 출시

[아시아경제 오현길 기자] 메트라이프생명은 건강관리 서비스를 빠르고 간편하게 신청할 뿐만 아니라 다양한 정보를 제공하는 모바일 건강관리 애플리케이션 '360헬스(Health) 앱'을 7일 출시했다.

간단한 건강 체크와 심혈관 건강상태까지 확인할 수 있으며, 이용자의 건강상태를 보여주는 AI헬스리포트가 매주마다 제공된다. 신체 활동량, 영양섭취 및 수면 상태 등을 분석, 나의 건강점수, 비만지수, 심혈관 건강 위험도, 영양상태 등을 확인할 수 있다.

대형병원 진료예약이나 명의안내, 건강?심리상담, 건강검진 예약대행 및 우대, 약물 유전체 검사, 유전자 검사 우대, 해외 의료지원 등 다양한 헬스케어 서비스도 간편히 신청할 수 있다.

메트라이프생명은 스마트폰 카메라만으로 간편하게 심혈관 질환 및 당뇨 위험을 측정할 수 있는 딥메디의 기술을 앱에 탑재했다. 음식 사진 인식 기술로 식단에 대한 영양분석 및 코칭 서비스를 제공하는 두잉랩의 기술도 하반기 반영할 예정이다.

송영록 메트라이프생명 사장은 "질병이나 사고를 대비한 보험도 물론 필요하지만 오랫동안 건강한 삶을 지속할 수 있게 관리하는 것 역시 중요하다"며 "플랫폼의 저변을 넓히고 앱을 지속적으로 고도화 해 디지털에 익숙해진 고객들이 보다 편리하고 유용하게 헬스케어서비스를 이용할 수 있도록 지원해 나가겠다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr