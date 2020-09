신한생명, 다양한 치료보장 선택 '진심품은찐건강보험' 출시

[아시아경제 오현길 기자] 신한생명은 다양한 치료보장 특약으로 보장 선택이 가능한 '진심을품은찐건강보험'을 출시했다고 7일 밝혔다.

뇌출혈과 급성심근경색증 진단금을 기본으로 보장하며, 발병률은 높지만 보장받기 어려웠던 뇌혈관질환과 허혈심장질환도 진단금을 보장한다. 갑상선암, 유방암, 전립선암, 기타피부암을 일반암 보장 범위에 포함했다.

입원 첫날부터 입원급여금을 지급하고 상급종합병원 및 중환자실 입원시에는 더 강화된 입원보장을 받을 수 있다. 대상포진, 통풍, 특정 류마티스 관절염에 대한 진단비와 재해골절 치료비, 응급실 내원진료비, 수술비 등 다양한 보장을 제공한다.

올페이급여금 기능도 탑재했다. 올페이급여금은 '이미 납입한 보험료'와 '이후 납입할 보험료'를 더해 진단금으로 보장받을 수 있다.

고령자나 유병력자와 같이 일반심사로 가입이 어려운 고객에게는 계약심사 과정을 간소화해 80세까지 가입대상을 넓혔다.

