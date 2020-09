김태년 "극우단체 개천절 집회예고, 용납할 수 없는 반사회적 행위"

[아시아경제 김혜민 기자, 전진영 기자] 김태년 더불어민주당 원내대표는 6일 "광복절 집회의 교훈을 망각하고 개천절 집회를 예고한 극우단체의 행위는 결코 용납할 수 없는 반사회적 행위"라고 밝혔다.

김 원내대표는 이날 서울 종로구 국무총리 공관에서 열린 고위당정협의 모두발언을 통해 "방역을 방해하는 반사회적 행위에는 무관용 원칙 아래 단호히 공권력을 행사해주기를 정부에 강력히 요청한다"고 말했다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 사회적 거리두기가 강화돼 시행되고 있는 와중에 태극기혁명국민운동본부와 자유연대 등 극우단체들이 다음달 3일 광화문 광장 등에서 집회를 열겠다고 신고한 것으로 알려지자 김 원내대표가 단호한 대처를 주문한 것이다.

김 원내대표는 "많은 국민이 불편을 감수하면서 사회적 거리두기에 동참하고 있는데 사회 일각에서는 방역을 무너뜨리는 반사회적 행위가 반복되고 있다"며 "민주당과 정부는 국민과 함께 방역과 경제에서 승리하겠다는 다짐의 말씀을 다시 한 번 드린다"고 강조했다.

김 원내대표는 4차 추가경정예산(추경)에 대해선 "특히 집합금지명령 12개 업종 등 소상공인과 자영업자, 특수형태근로자, 청년 등 코로나 취약계층에 대한 특단의 민생대책이 절실한 상황"이라며 "4차 추경은 신속성, 효율성, 정확성을 가지고 적재적소에 짜임새있게 투입돼야 한다"고 말했다.

그는 그러면서 "내일 본회의서 가족 돌봄휴가 연장법을 처리하기로 야당과 합의했다"며 "앞으로 민주당은 코로나 극복을 위한 법안을 국회에서 최우선으로 처리할 것"이라고 덧붙였다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr