정세균 "전공의, 조속히 현장 복귀해달라…의사는 환자 곁에 있어야"

[아시아경제 나주석 기자] 정세균 국무총리는 5일 전공의와 전임의들의 복귀를 촉구했다.

정 총리는 이날 서울 노원구 한국전력 인재개발원에 마련된 서울시 생활치료센터를 찾아 운영 상황을 점검하며 "전공의와 전임의들은 조속히 진료 현장에 완전 복귀해 수도권 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기 극복에 동참해달라"고 촉구했다. 그는 "정부 여당과 대한의사협회가 어제 오랜 진통 끝에 합의해 늦었지만 참 다행"이라고 덧붙였다.

정부와 의사협회가 의사들의 파업을 중단하기로 합의했지만, 전공의들은 여전히 집단 휴진을 이어가고 있다.

정 총리는 "서울대병원 전공의들은 사직서 제출 후에도 자원봉사 형태로 코로나19 관련 진료 현장에 참여한 것으로 알고 있다"면서 "의사들은 환자 곁에 있어야 제 역할을 올바르게 다 할 수 있다"고 말했다.

