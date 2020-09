'참 딱하다'는 신동근 의원에 이재명 "팍팍한 국민 삶에 더 진지해주길"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 '국민 1인당 2차 재난지원금으로 10만 원씩 주자'고 대안을 제시한 자신에게 '게임 끝인데, 참 딱하다'고 비판한 더불어민주당 신동근 의원(인천서구을)을 향해 '국민의 팍팍한 삶과 현실'에 대해 좀 더 진지해졌으면 좋겠다고 충고했다.

이 지사는 5일 페이스북을 통해 "10조원(4인가구 80만원)의 재난지원금을 선별 소수에게 현금으로 지급할 지, 아니면 지역화폐로 전 국민에게 지급할 지는 (신동근)의원께는 게임이겠지만 국민에게는 생존의 문제"라며 정면 반박했다.

이어 "게임이 끝난 것인지, 시작인 지는 시간이 말해주겠지만 집권여당 최고위원으로서 국민의 팍팍한 삶과 현실에 대해 좀 더 진지해졌으면 어떨까 하는 생각이 든다"고 직격탄을 날렸다.

앞서 신 의원은 4일 SNS(소셜네트워크서비스)에 "재난기본소득, 철학으로 보나 정책으로 보나 납득이 안 가는데… 왜 미련을 못 버리시는지. 이미 게임 끝인데"라며 "제대로 주먹을 날리려면 때론 뒤로 물러나야 한다. 하지만 너무 물러나면 주먹을 날릴 수 없다"고 밝혔다.

신 의원은 그러면서 국민 1인당 2차 재난지원금으로 10만 원씩 주자고 제안한 이 지사를 향해 "참 딱하다"고 비판했다.

