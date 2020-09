김정은, 훈남 남편 꿀 떨어지는 메시지 공개 "11년 전 첫눈에 반해"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 김정은이 홀로 맞은 기념일을 자축하며 근황을 전했다.

김정은은 4일 자신의 인스타그램에 남편과 함께한 로맨틱한 순간을 담은 사진을 공개하고 "같이 못 있지만 마음만은 함께"라며 남편에 대한 애정을 드러냈다.

김정은은 남편과 처음 만난 지 11년 된 날을 기념한 것으로 보인다.

사진에서 두 사람은 레스토랑, 골프장, 호텔, 파티 등 다양한 곳에서 다정하게 포즈를 취하고 있다.

연애 시절부터 결혼 후까지 변치 않는 애정을 자랑하는 두 사람의 연인 같은 달콤한 분위기가 시선을 사로잡는다.

또 김정은은 남편이 보낸 메시지를 공개하기도 했다.

남편은 "11년 전 오늘, 한 남자는 보자마자 첫눈에 빠진 여자를 만났다. 그녀는 다른 사람과는 달랐다. 정말 따뜻하고 배려심 넘쳤다. 11년 후 그날에도 그 남자를 여전히 사랑하고 있고, 남은 인생 전부를 그녀를 사랑할 것이다. 그는 매일 밤 울려고 할 정도로 그녀가 너무 보고 싶다. 사랑해"라고 적었다.

김정은은 2016년 4월 재미교포 남편과 3년 연애한 끝에 결혼했다.

남편을 따라 홍콩에 거주 중인 김정은은 현재 한국에서 MBN 드라마 '나의 위험한 아내'를 촬영하고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr