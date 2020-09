2차전지 유망 알짜기업 울산에 온다

울산시, ㈜지피아이 투자양해각서 체결 … 울주 하이테크밸리로 확정 이전

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산시와 ㈜지피아이는 3일 오전 10시 30분 시청 본관 7층 상황실에서 ‘이차전지 제작설비 공장 설립 투자양해각서(MOU)’를 체결했다.

지피아이는 2011년 양산에서 설립된 이차전지 제작설비 업체로 엘지(LG)화학과 에스케이(SK)이노베이션의 1차 협력업체이다.

글로벌 전기차 판매량 증가에 따른 이차전지 수요의 급증으로 해외수출 확대가 기대되는 전망이 밝은 유망기업이다.

협약에 따라 지피아이는 울산시의 신성장 육성사업의 거점이자 강소연구개발특구인 하이테크밸리(울주군 삼남면)에 공장을 설립한다.

울산시는 공장 설립에 대한 인허가 등 행정적 지원과 재정 지원을 위해 적극 협력키로 했다.

지피아이 남궁선 대표는 “경부고속도와 인접하고 국도 35호선 연결, 케이티엑스(KTX) 울산역 인접 등 뛰어난 지리적 이점과 울산과학기술원(UNIST), 울산테크노파크 등과 연계한 산학협력 자원이 풍부해 기업하기 적합한 부지여서 울산하이테크밸리를 선택하게 됐다“고 말했다.

송철호 울산시장은 “이차전지 관련 사업은 시의 미래성장동력 산업에 부합할 뿐만 아니라 하이테크밸리 내에 입주한 세계 초일류 기업 삼성SDI와의 협력할 경우 향후 시너지효과가 기대된다”고 말했다.

㈜지피아이는 반도체 관련 중견기업인 ㈜유니트론텍을 모기업으로 하고 있으며 이번에 확장 이전하는 울산공장은 부지 4654㎡, 건축 연면적 3351㎡의 규모로 9월 중 착공, 내년 7월 준공하며 60여명의 인력이 근무하게 된다.

