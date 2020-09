‘KAIST 개교 50주년’, 유명 국제학술지 특집호로 소개

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 유명 국제학술지 ‘어드밴스드 머터리얼즈(Advanced Materials)’가 KAIST ‘개교 50주년 기념특집호’를 이달 발간했다.

KAIST는 내년 2월 개교 50주년을 맞이한다. 이를 기념해 발간된 특집호에는 KAIST의 인공지능 센서·바이오·차세대 반도체 등 혁신기술을 집중 소개하는 내용이 담겼다.

3일 KAIST에 따르면 ‘어드밴스드 머터리얼즈’는 KAIST 신소재공학과 이건재 교수를 편집장으로 참여시켜 9월 특집호를 발간했다. 특집호는 재료·인공지능·전자·생명공학 등 4차 산업혁명 관련 분야에서 성과를 거두고 있는 KAIST 17명의 리뷰 논문과 KAIST의 연구전략을 집중 조명한다.

가령 특집호에서 KAIST가 2019년 ‘Nature Index’ 세계 4위 Top Young 대학으로, 2018년 QS 세계대학평가 학과별 순위에서 신소재공학과가 세계 13위에 선정된 것과 최근 10년간 200편 이상의 논문을 발표하는 등 KAIST가 세계적 선도연구기관으로 자리매김하고 있는 점을 강조한다.

또 638명의 전임 교수와 6만2000여명의 KAIST 졸업생이 한국의 산업계와 학계를 이끌어가는 점을 부각하며 KAIST의 비전과 성과, 현황 등을 소개한다.

특히 어드밴스드 머터리얼즈는 특집호에서 인공지능 유연 압전 음성 센서·에너지 응용을 위한 2차원 소재(2D materials)·첨단 광유전학 기술·나노 물질 기반의 암 정밀의학, 플렉시블 소자(유연 소자) 및 소재 기술·다중 광 산란을 이용한 무질서 광학기술 등을 대표논문으로 다뤘다.

특집호를 공동 편집한 이건재 교수는 "KAIST의 50주년을 기념하는 특집호가 유명 국제학술지를 통해 발간된 것을 영광으로 생각한다?며 "특집호 발간은 그간 KAIST가 축적해 온 혁신·창의적 기술이 세계 과학계에 널리 전파되는 계기가 될 것“이라고 말했다.

