검찰 조직개편 완료… 주요사건 수사 재시동

[아시아경제 최석진 기자] 법무부가 추진한 검찰 직제개편 내용이 반영된 검찰 중간간부 인사에 따라 각 검찰청의 차장·부장검사들이 3일 새로운 보임지에서 업무를 개시하게 되면서 주요사건에 대한 수사에 다시 시동이 걸릴 것으로 보인다.

국내 최대 검찰청인 서울중앙지검은 이번 직제개편으로 가장 큰 변화가 생겼다. 종래 3차장이 지휘하던 특수·인지 수사 부서들이 4차장 산하로 이동하고, 2차장 산하였던 공안수사 부서들이 3차장 산하로 이동했다.

현재 수사가 진행 중인 사건 중에 가장 관심을 끄는 건 형사1부가 수사 중인 ‘검언유착’ 의혹이다. 이동재 전 채널A 기자가 ‘강요미수’ 혐의로 이미 구속기소된 가운데 검찰수사심의위원회가 ‘수사중단·불기소’를 권고한 한동훈 검사장을 기소할지 주목된다. 해당 사건은 이성윤 서울중앙지검장의 신임이 두터운 것으로 알려진 김욱준 1차장이 지휘를 맡게 됐다.

이밖에 조사1부가 수사 중인 ‘옵티머스 환매’ 사건은 의정부지검 차장 시절 윤석열 검찰총장의 장모를 기소했던 최성필 2차장이, 공공수사2부가 수사 중인 ‘청와대 하명수사·선거개입’ 의혹은 추미애 법무부 장관의 대변인을 맡았던 구자현 3차장이 각각 수사를 지휘하게 됐다.

한편 서울고검 감찰부에서는 ‘검언유착’ 수사 과정에서 한 검사장을 ‘독직폭행’한 혐의를 받는 정진웅 광주지검 차장에 대한 감찰과 수사가 진행 중이지만 최근 정진기 감찰부장이 대구고검 검사로 전보된 뒤 사임하고 정 차장과 고향이 같은 명점식 부장이 후임에 임명됐다.

사울동부지검 형사1부가 수사 중인 ‘추 장관 아들 휴가 미복귀’ 의혹은 이 지검장의 전주고 후배인 김덕곤 부장이 수사를 이어받게 됐다.

서울남부지검 형사6부가 수사해온 라임자산운용 사건은 문재인 대통령, 이 지검장과 경희대 동문인 오현철 2차장의 지휘 하에, 서울북부지검 형사2부가 수사하는 '박원순 전 시장 피소사실 유출' 의혹은 이 지검장 라인으로 분류되는 김형근 차장의 지휘 하에 각각 수사가 진행될 예정이다.

서울서부지검에서 ‘윤미향·정의기억연대 회계부정 의혹’을 수사해온 최지석 형사4부장은 유임돼 계속 수사를 맡게 됐다.

