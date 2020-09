한미약품, 경구용 항암신약 '오락솔' FDA 우선심사 지정

[아시아경제 조현의 기자] 한미약품 한미약품 128940 | 코스피 증권정보 현재가 309,500 전일대비 5,000 등락률 +1.64% 거래량 103,810 전일가 304,500 2020.09.02 10:57 장중(20분지연) 관련기사 한미약품, 이시간 주가 -0.15%.... 최근 5일 기관 11만 4423주 순매도한미약품그룹 회장에 故임성기 회장 부인 송영숙 고문한미약품, 최근 5일 기관 11만 3942주 순매도... 주가 32만 4000원(-8.35%) close 미국 파트너사 아테넥스는 미국 식품의약국(FDA)이 경구용 항암신약 '오락솔'을 우선심사 대상으로 지정했다고 2일 밝혔다.

FDA는 심각한 질환의 치료, 진단, 예방 측면에서 효과 및 안전성의 유의미한 개선 가능성이 있는 의약품을 대상으로 우선심사제도를 운영하고 있다. 통상 10개월이 소요되는 일반 심사와는 달리 신약 승인 여부를 6개월 이내에 결정한다.

한미약품 관계자는 "FDA가 오락솔의 전이성 유방암 치료제 신약판매 허가 신청서(NDA)에 대한 검토를 수락하면서 오락솔을 우선심사 대상으로 지정했다"고 밝혔다. FDA는 내년 2월 28일까지 오락솔의 시판허가 검토를 완료할 예정이다.

오락솔의 신약 허가 신청은 전이성 유방암 환자를 대상으로 오락솔 단일요법과 파클리탁셀 단일요법의 안전성과 약효를 비교하는 임상 3상 연구 결과를 바탕으로 이뤄졌다.

그 결과 유효성 평가지수인 객관적 반응률(ORR)이 파클리탁셀 정맥투여 대비 오락솔에서 통계적으로 유의미한 수준으로 개선됐으며 신경병증 발생률도 낮았다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr