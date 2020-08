中 관영 매체들, 아베 총리 후임에 촉각

자민당 전 간사장, 관방장관, 재무상, 자민당 정조회장 등 거론

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 아베 신조 일본 총리가 28일 전격 사의를 표명하자 중국 관영 매체들이 앞다퉈 속보를 전했다.

아베 총리가 최근 홍콩 문제 등에 있어 중국과 대립각을 세워 중ㆍ일 관계가 냉각된 상황이라는 점에서 중국 매체들이 아베 총리의 후임에 큰 관심을 보였다.

중국중앙TV(CCTV)와 신화통신 등 중국의 대표 관영 매체들은 28일 일본 교도통신 등을 인용해 아베 총리가 전격 사의를 표명했다며 긴급 보도했다.

신경보는 '아베 총리의 유력한 후임자는 누구인가'는 제하의 기사에서 이시바 시게루(石破茂) 전 자민당 간사장, 스가 요시히데(菅義偉) 관방장관, 아소 다로(麻生太郞) 부총리 겸 재무상, 기시다 후미오(岸田文雄) 자민당 정조회장 등이 거론된다고 전했다.

증권시보는 아베 총리의 사의로 그동안 추진해온 '아베 노믹스'가 시험대로 올랐다면서 과도한 부채와 노령화, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등으로 일본 경제는 크게 쇠퇴한 뒤 불황을 맞을 가능성이 있다고 지적했다.

중국 정부는 일본과의 관계를 계속 발전시키기를 희망한다는 뜻을 밝혔다.

자오리젠(趙立堅) 중국 외교부 대변인은 이날 정례브리핑에서 아베 총리 사의에 대한 논평을 요구받고 "관련 보도에 주목하고 있지만, 일본 내부의 일이라 논평하지 않겠다"고 답했다.

하지만 그는 "중국과 일본은 가까운 이웃으로 우리는 일본과 함께 계속 중ㆍ일 관계를 지속해서 발전시키기를 원한다"고 말했다.

