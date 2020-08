수원·화성서 3명 사망 후 확진…감염경로 파악 중

60대 1명·80대 2명 사후 검사서 확진

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 경기 수원과 화성에서 이틀 사이 3명이 숨진 뒤 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

화성시 진안동에 사는 60대 남성(확진자 번호 미부여)은 전날 정오께 기산동 거리에서 쓰러져 병원으로 이송됐으나 결국 숨졌다.

사인은 아직 밝혀지지 않았지만 방역당국이 시신에서 검체를 채취해 검사한 결과 코로나19 양성이었다.

또 반월동에 거주하는 80대 남성(확진자 번호 미부여)은 전날 오전 8시 50분께 자택에서 폐렴으로 인한 호흡곤란 증세로 병원으로 이송됐으나 결국 숨졌다.

이 남성 또한 숨진 뒤 진행한 진단 검사 결과 같은 날 오후 10시 30분께 코로나19 양성 판정이 나왔다.

지난 26일에는 오전 11시 25분께 수원 율천동에 거주하는 80대 남성이 자택에서 호흡곤란 등 증세로 병원에 옮겨졌으나 숨졌다.

사후 검사 결과 27일 양성 판정을 받았고, 같은날 이 사망자의 70대 아내도 확진됐다.

방역당국은 사후 확진자 3명의 감염경로를 아직 파악하지 못한 상황이다.

수원시와 화성시는 사망자들의 주소지를 소독하고, 유족과 협의해 장례 절차를 지원할 방침이다.

