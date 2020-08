김정은 "태풍 피해 예상보다 적어 천만다행" 황해도 시찰

"걱정이 태산 같았는데 이만한 것도 다행"

농작물 피해 관련해서도 신속 대응 주문

"수확고 감소, 최소한으로 줄이도록 하라"

북한 김정은 국무위원장은 제8호 태풍 '바비'가 강타한 황해남도 피해지역을 현지 시찰했다고 28일 북한 관영매체 조선중앙통신이 보도했다.

통신은 "김정은 동지께서 황해남도의 태풍 피해 지역을 돌아보시며 피해 상황을 요해(파악)하시었다"며 "황해남도 당위원회 위원장 리철만 동지를 부르시여 도의 피해 상황을 구체적으로 보고받으시었다"고 전했다.

김 위원장은 현장에서 "태풍 8호에 의한 피해 규모가 예상하였던 것보다 적다"며 "걱정이 태산 같았는데 이만한 것도 천만다행이라는 생각이 든다"고 말했다.

정확한 시찰 날짜와 시간을 공개하진 않았으나, 북한 관영매체들이 통상 김 위원장의 활동을 다음 날 보도했고 '바비'가 27일 새벽 황해도에 상륙했다는 점에서 전날 오후 이뤄졌을 가능성이 크다.

김 위원장은 "모든 당 조직들과 일꾼(간부)들이 올바른 위기 대응 의식을 가지고 태풍에 의한 피해를 철저히 막을 데 대한 당 중앙의 지시를 접수한 즉시 예견성 있는 안전 대책들을 취함으로써 인명피해를 줄이고 각 부문별 피해 규모를 최소화할 수 있었다"고 치하했다.

그러면서 "자연재해에 대응하기 위한 국가적인 위기관리체계가 바로 서가고 위기대처 능력이 현저히 개선되어가고 있는 데 대하여 긍정적으로 평가한다"고 격려했다.

농작물 피해에 관련해서는 신속한 대응을 주문했다.

김 위원장은 "농업 부문의 피해를 최소화하는데 힘을 넣어야 한다"며 "농업과학 연구기관들과의 연계 밑에 농작물 피해 상태를 정확히 진단하고 생육을 개선하기 위한 대책을 세워 수확고 감소를 최소한 줄이도록 하라"고 지시했다.

특히 "인민들이 어렵고 힘들 때 그들 속에 깊이 들어가 고락을 같이하면서 힘과 용기를 주고 성심성의로 도와주는 것이 우리 당이 응당 해야 할 최우선 과업 중의 하나"라며 "당 중앙위원회 각 부서들을 황해남도 농경지와 농작물 피해 복구 사업에 모두 동원하라"고 주문했다.

이어 "모두가 승리의 신심 드높이 피해복구 사업을 하루빨리 결속하기 위한 전격적인 투쟁을 벌려 당 창건 75돌을 자랑찬 노력적 성과를 안고 가장 의의 깊고 성대히 맞이하자"고 호소했다고 통신은 전했다.

