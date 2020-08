[아시아경제 조슬기나 기자] 미국 경제가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 2분기에 30%를 웃도는 마이너스 성장을 기록했다.

미 상무부는 27일(현지시간) 2분기 국내총생산(GDP·잠정치) 증가율이 -31.7%를 기록했다고 발표했다. 지난 1분기 -5.0%로 6년 만에 마이너스 성장으로 돌아선 데 이어 하락폭을 더 키운 것이다.

다만 상무부가 지난달 30일 공개한 속보치(-32.9%) 대비로는 1.2%포인트 상향 조정됐다. 시장 예상치인 -32.5%보다도 개선됐다.

미 성장률은 속보치와 잠정치, 확정치로 세 차례 발표된다.

