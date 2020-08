[속보]해운대 유명온천 거의 매일 들른 부산 확진자…방역당국 '비상'

속보[아시아경제 허미담 기자] 27일 부산 추가 확진자 6명 중 1명이 한 대형목욕탕에서 자주 머물렀던 것으로 나타나 방역당국이 같은 시간대에 목욕탕을 이용한 이들의 진단검사를 당부했다.

부산시가 공개한 277번 확진자의 동선을 보면 부산 남구에 거주하는 이 환자는 부산 해운대 모 온천 4층 여탕을 16일부터 8차례 드나들었다. 구체적인 시간대는 16∼17일 오후 4시∼자정까지, 19∼21일과 23∼25일에는 각각 오전 7시∼오후 4시까지다.

이 목욕탕은 해운대를 찾은 피서객도 많이 이용하는 유명한 대형온천이어서 방역당국에 비상이 걸렸다.

방역당국은 277번 환자가 목욕탕에 있었던 시간대에 목욕탕을 다녀갔거나 이용한 시민은 즉각 가까운 보건소 등에서 진단검사를 받으라고 말했다.

277번 확진자는 지난 15일 전남 순천 가족 모임에 갔다가 모임에 동석한 서울 확진자와 접촉해 감염된 것으로 추정되는 일가족 4명 중 1명이다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr