린드먼아시아, 린드먼혁신성장사모투자합자회사 주식 100억에 취득키로

린드먼아시아는 린드먼혁신성장사모투자합자회사 주식 100억주를 100억원에 취득한다고 27일 공시했다.

주식 취득 뒤 린드먼아시아의 린드먼혁신성장사모투자합자회사 지분율은 16.7%가 된다. 주식 취득 예정일은 2024년 8월28일이다.

린드먼아시아는 이번 주식 취득의 목적을 "경영참여형 사모집합투자기구(PEF)의 설립 및 운용"이라고 밝혔다.

