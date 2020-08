[아시아경제 이현주 기자] 동덕여자대학교는 정보통계학과 임영서(4학년) 학생은 한국정보과학회 주최 '2020 한국컴퓨터종합학술대회(KCC 2020) 학부생 논문 경진대회'에서 우수상을 수상했다고 27일 밝혔다. 임영서 학생은 한림대 의대와 공동 연구를 통해 순환 신경망을 적용하여 만성 위염 환자에게서 위암 발생 가능성을 예측하는 기계 학습 모델을 제시한 '의료 빅데이터를 활용한 RNN(Recurrent neural network) 기반의 만성 위염 환자에서의 위암 발생 예측 모델' 논문을 발표했다. 제안하는 딥러닝 기반 위암 예측 모델은 만성 위염 관련 진단 의료 기록을 학습하여 위암 발생 가능성이 높은 환자를 예측할 수 있다.

