진중권 "홍준표·차명진·민경욱, 전광훈·주옥순과 새 당 만들어라"

"시대 정신 놓쳤으면 퇴장할 줄도 알아야"

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 진중권 전 동양대 교수가 최근 자신과 온라인에서 설전을 벌이고 있는 홍준표 무소속 의원, 차명진·민경욱 전 미래통합당 의원을 향해 "전광훈, 주옥순, 신혜식과 함께 새 당을 만들어라"라고 비판했다.

진 전 교수는 27일 자신의 페이스북에 올린 글에 "이들 데리고 조원진 당에 합류하든지. 이제 보수도 극단적 보수와 합리적 보수로 분화할 때가 됐다"라며 이같이 말했다.

이어 "세 분, 진지하게 권고하는데. 이제 더이상 같이 못갑니다. 시대가 변했어요"라고 덧붙였다.

앞서 진 전 교수는 지난 23일에도 "시대 정신을 놓쳤으면 퇴장할 줄도 알아야지. 보수도 이제 분화가 필요하다"라며 "차명진, 민경욱, 김진태, 홍준표는 따로 당을 만들어 전광훈, 주옥순, 신혜식과 함께하는 게 바람직하다"라며 거듭 주장한 바 있다.

그러면서 진 전 교수는 "아무튼 버릴 것은 버리고, 고쳐 쓸 것은 고쳐 써야죠. 광화문 집회의 참상을 보고도 배운 게 없다면, 보수는 영원히 희망이 없다"라고 지적했다.

이에 홍 의원은 진 전 교수를 향해 "관종병 환자처럼 아무나 물어버리는 횡포를 저지르고 있다. 나는 전광훈 목사와 정치적으로나 개인적으로도 아무런 관련이 없다"고 강하게 비판했다.

차 전 의원 역시 전날 자신의 페이스북에 올린 글에 "진중권은 마치 이제 막 말을 배우기 시작한 어린아이가 무슨 뜻인지도 모르면서 습득한 단어를 여기저기 갖다 붙이듯 말장난을 하고 있다"라며 "무식하고 가볍다"고 했다.

