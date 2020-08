속보[아시아경제 허미담 기자] 27일 질병관리본부와 대구시에 따르면 대구지역 코로나19 확진자 수가 13명 추가됐다고 밝혔다.

추가 확진자 가운데 5명은 지난 15일 광화문 집회 참석자로 확인됐다.

이로써 대구지역 코로나19 누적 확진자 수는 6천999명이다.

