코스피, 개인 매수세에 상승…2367.34 출발

[아시아경제 이민지 기자] 코스피가 개인들의 매수세에 상승세를 보이고 있다.

26일 오전 9시 10분 코스피는 전 장보다 0.20%(4.85포인트)오른 2371.58에 거래됐다. 이날 코스피는 전일 대비 0.04%(1.01포인트) 오른 2367.34로 장을 출발했다. 코스피시장에서 개인들은 876억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 268억원, 633억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 대장주인 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 56,300 전일대비 100 등락률 -0.18% 거래량 2,483,156 전일가 56,400 2020.08.26 09:17 장중(20분지연) 관련기사 외국인 매수로 코스피 2360선 안착…코스닥 2%대 상승, 830선 마감코로나 우려에도 견고한 증시, 코스피 1%대 상승…코스닥 830선 회복씨앤지하이테크, 삼성전자와 151억 규모 장비 계약 close 는 전 장보다 0.35% 내린 5만6200원에 거래됐다. 반면 SK하이닉스(1.95%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 817,000 전일대비 2,000 등락률 +0.25% 거래량 14,927 전일가 815,000 2020.08.26 09:17 장중(20분지연) 관련기사 외국인 매수로 코스피 2360선 안착…코스닥 2%대 상승, 830선 마감'돌아온 외국인' 순매수세에 코스피 상승 마감코스피 외국인 순매수세에 1% 넘게 상승 close (0.61%), 네이버(1.54%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 729,000 전일대비 16,000 등락률 +2.24% 거래량 174,790 전일가 713,000 2020.08.26 09:17 장중(20분지연) 관련기사 외국인 매수로 코스피 2360선 안착…코스닥 2%대 상승, 830선 마감코로나 우려에도 견고한 증시, 코스피 1%대 상승…코스닥 830선 회복3분기 기업실적, 2분기 같은 서프라이즈는 물 건너갔다 close (2.66%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 318,500 전일대비 12,000 등락률 +3.92% 거래량 380,003 전일가 306,500 2020.08.26 09:17 장중(20분지연) 관련기사 외국인 매수로 코스피 2360선 안착…코스닥 2%대 상승, 830선 마감3분기 기업실적, 2분기 같은 서프라이즈는 물 건너갔다본격적으로 국산화 시작합니다! 제대로 터졌다!! close (2.94%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 167,000 전일대비 1,000 등락률 +0.60% 거래량 462,463 전일가 166,000 2020.08.26 09:17 장중(20분지연) 관련기사 현대차 노사, 코로나19에 임단협 교섭 '언택트' 전환외국인 매수로 코스피 2360선 안착…코스닥 2%대 상승, 830선 마감코로나 신규 확진자 200명대…코스피·코스닥 1%대 강세 close (1.20%), 카카오(1.71%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 448,000 전일대비 4,000 등락률 +0.90% 거래량 76,403 전일가 444,000 2020.08.26 09:17 장중(20분지연) 관련기사 코스피 외국인 순매수세에 1% 넘게 상승반등한 코스피…外人 매수세에 2300대 회복 마감코스피, 개인 순매수 나서며 상승 출발 … 코스닥 2%↑ close (1.58%)도 올랐다.

서상영 키움증권 연구원은 “거리두기 3단계가 시행되면 심리적인 부담이 확대될 수 있어 앞으로 발표된 신규 확진자 수가 지수에 영향을 줄 가능성이 높다”며 “다만 한은이 온건한 통화정책을 언급했다는 점에서 부담은 제한적으로 나타날 것”이라고 설명했다.

같은 시각 코스닥지수는 전 장보다 0.56%(4.71포인트) 오른 841.02에 거래됐다. 이날 코스닥지수는 전일 대비 0.30%(2.55포인트) 오른 838.86으로 장을 출발했다. 코스닥시장에서 개인은 369억원어치 주식을 사들였고 외국인과 기관은 각각 110억원, 216억원어치 주식을 순매도했다.

코스닥시장에선 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 318,500 전일대비 12,000 등락률 +3.92% 거래량 380,003 전일가 306,500 2020.08.26 09:17 장중(20분지연) 관련기사 외국인 매수로 코스피 2360선 안착…코스닥 2%대 상승, 830선 마감3분기 기업실적, 2분기 같은 서프라이즈는 물 건너갔다본격적으로 국산화 시작합니다! 제대로 터졌다!! close 헬스케어(2.61%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 246,800 전일대비 5,000 등락률 +2.07% 거래량 281,657 전일가 241,800 2020.08.26 09:17 장중(20분지연) 관련기사 외국인 매수로 코스피 2360선 안착…코스닥 2%대 상승, 830선 마감‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제코로나 우려에도 견고한 증시, 코스피 1%대 상승…코스닥 830선 회복 close (1.94%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 188,400 전일대비 1,500 등락률 +0.80% 거래량 56,869 전일가 186,900 2020.08.26 09:17 장중(20분지연) 관련기사 외국인 매수로 코스피 2360선 안착…코스닥 2%대 상승, 830선 마감코로나 우려에도 견고한 증시, 코스피 1%대 상승…코스닥 830선 회복'돌아온 외국인' 순매수세에 코스피 상승 마감 close (1.28%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 318,500 전일대비 12,000 등락률 +3.92% 거래량 380,003 전일가 306,500 2020.08.26 09:17 장중(20분지연) 관련기사 외국인 매수로 코스피 2360선 안착…코스닥 2%대 상승, 830선 마감3분기 기업실적, 2분기 같은 서프라이즈는 물 건너갔다본격적으로 국산화 시작합니다! 제대로 터졌다!! close 제약(5.56%), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 144,800 전일대비 3,200 등락률 +2.26% 거래량 323,022 전일가 141,600 2020.08.26 09:17 장중(20분지연) 관련기사 외국인 매수로 코스피 2360선 안착…코스닥 2%대 상승, 830선 마감'돌아온 외국인' 순매수세에 코스피 상승 마감코스피 외국인 순매수세에 1% 넘게 상승 close (2.05%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 156,500 전일대비 300 등락률 +0.19% 거래량 70,576 전일가 156,200 2020.08.26 09:17 장중(20분지연) 관련기사 외국인 매수로 코스피 2360선 안착…코스닥 2%대 상승, 830선 마감'돌아온 외국인' 순매수세에 코스피 상승 마감코스피 외국인 순매수세에 1% 넘게 상승 close (1.22%), 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 74,900 전일대비 3,700 등락률 +5.20% 거래량 534,245 전일가 71,200 2020.08.26 09:17 장중(20분지연) 관련기사 [AI 분석 리포트] 금주의 투자유망주_자화전자, 케이엠더블유 외 코스피 외국인 순매수세에 1% 넘게 상승 코스피, 외국인 순매수에 상승…2300선 close (3.93%)가 오름세를 유지 중이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr