광화문 집회에 강경대응 나선 추미애…"배후 조사하고 책임 지워야"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 추미애 법무부 장관이 전광훈 목사가 주도한 광화문 집회에 대해 "배후를 조사하고 응분의 책임을 지우겠다"며 강경한 대응을 예고했다.

추 장관은 25일 국회 법제사법위원회에서 박범계 더불어민주당 의원의 질의에 답해 "단순한 일탈이 아니라 방역을 방해하고 방역당국의 조치나 지시를 의도적으로 어기고, 지속적으로 공무집행을 방해하는 가짜 정보와 허위조작 정보를 내보내고 배후에서 그걸 전파한다면 신속하게 조사하고 응분의 책임을 지워야 한다"고 말했다.

'바이러스 테러설'을 퍼뜨리고 있는 전 목사를 겨냥한 발언으로 보인다. 전 목사는 사랑제일교회에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 속출하는 데 대해 "외부 불순분자들의 바이러스 테러"라고 주장하고 있다. 추 장관은 박 의원이 법무부 장관과 대검 검찰총장, 경찰청장과 행안부장관이 합동으로 국민에게 유언비어의 위험성을 이야기해야 한다고 주장하자 "충분히 공감하고 한번 생각해보겠다"고 답하기도 했다.

박 의원이 '검찰이 조용하다'고 지적한 데 대해서는 "유관기관 합동회의를 하도록 하고, 검경이 합동으로 지자체와 협력해 집회를 전국적으로 누가 지시하고 집합을 격려하고 선동했는지 (조사 중)"이라며 "법무부서도 연일 회의하고 대검도 방역당국 조치를 거부하고 방해하는 행위에 대해서는 방역저해사범으로 무관용 원칙으로 구속수사를 원칙으로 하라고 일선에 지시했다"고 답했다.

추 장관은 광화문 집회에 버스로 동원된 이들에 대해서는 "전국적 차원에서 버스로 동원됐다면 누가 지시했고 누가 사전모의했는지 수사대상이 될 것"이라며 "집회 자체의 불법성 여부를 경찰에서 수사 중"이라고 말했다.

그는 버스에 탄 탑승자 명단 확보에 대해 묻는 신동근 더불어민주당 의원의 질의에 답해 "검경, 지자체, 질본, 유관기관이 합동으로 대처를 하도록 지시했다"며 광화문 집회에 참석한 사람들에게 구상권을 청구할지에 대해 "법리 검토를 선행적으로 하고 그런 것(구상권)까지 포괄적으로 검토하겠다"고 답했다.

추 장관은 아들의 군부대 휴가 미복귀 의혹에 대한 전주혜 미래통합당 의원의 질의에는 "지금 당장이라도 수사하라"며 목소리를 높이기도 했다. 전 의원은 카투사(주한미군부대) 4600명의 휴가기록을 분석, 추 장관의 아들인 서씨 성을 가진 병사를 추려냈지만 미복귀가 문제가 된 2017년 5월에 병가를 낸 기록이 없다고 지적했다.

전 의원은 청문회 당시 '병가를 얻어 수술했다'는 추 장관의 발언을 문제삼으며 "(추 장관이) 청문회때 위증을 한 것인가, 아니면 병무청이나 국방부가 자료를 은폐했나"고 질의했다. 추 장관은 "개인정보보호법상 자료를 구할 수 없어서 외곽으로 추정하기 위해서 저렇게 하신 것 같은데 검찰에서 지금 당장이라도 수사를 하라"며 "수사를 하면 밝혀질 일"이라고 말했다.

그는 지난 6월 페이스북에 쓴 '검언유착' 의혹 글에 대해 유상범 미래통합당 의원이 '검사를 일반화시켰다'고 지적하자 "검찰도 개혁을 위해서는 반성해야 한다"며 "뭐가 문제냐"고 반문하기도 했다.

