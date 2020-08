코로나 신규 확진자 200명대…코스피·코스닥 1%대 강세

[아시아경제 오주연 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자 수가 이틀 연속 200명대를 기록했다는 소식에 25일 국내 코스피와 코스닥지수가 모두 1%대 강세다. 이날 국내 증시는 전일 미국 증시에 힘입어 상승출발하기는 했지만 오전 10시에 발표되는 코로나 확진자 수에 무게를 뒀다.

이에 따라 코스피 상승률은 0.96%에서 장중 0.48%로 낮아지기도 했지만, 중앙방역대책본부가 이날 0시 기준 코로나19 신규 확진자가 280명으로 이틀 연속으로 200명대를 유지했다고 발표한 이후 상승폭을 넓히며 1%대로 올랐다.

이날 오전 10시30분 기준 코스피는 전 거래일 대비 1.04% 오른 2354.17을 기록했다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 56,200 전일대비 100 등락률 +0.18% 거래량 4,268,910 전일가 56,100 2020.08.25 10:24 장중(20분지연) 관련기사 삼성, 영화 명장면 활용 QLED 8K 광고 '흥행'…초대형 홈시네마 강조'돌아온 외국인' 순매수세에 코스피 상승 마감코스피 외국인 순매수세에 1% 넘게 상승 close (0.18%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 75,900 전일대비 400 등락률 +0.53% 거래량 957,241 전일가 75,500 2020.08.25 10:24 장중(20분지연) 관련기사 '돌아온 외국인' 순매수세에 코스피 상승 마감코스피 외국인 순매수세에 1% 넘게 상승SK하이닉스, 지금 사도 될까? close (0.66%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 709,000 전일대비 7,000 등락률 +1.00% 거래량 214,227 전일가 702,000 2020.08.25 10:24 장중(20분지연) 관련기사 '돌아온 외국인' 순매수세에 코스피 상승 마감코스피 외국인 순매수세에 1% 넘게 상승 코스피, 외국인 순매수에 상승…2300선 close (1.00%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 169,000 전일대비 7,500 등락률 +4.64% 거래량 1,913,846 전일가 161,500 2020.08.25 10:24 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]현대·기아차, 신차효과 등 하반기 이익 개선 기대감에 3거래일 연속↑코스피 외국인 순매수세에 1% 넘게 상승잇따른 상표 출원…현대차그룹, 사회공헌 방향성 보인다 close (4.64%) 등이 상승했고 삼성바이오로직스(-0.49%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 319,500 전일대비 500 등락률 -0.16% 거래량 279,334 전일가 320,000 2020.08.25 10:24 장중(20분지연) 관련기사 네이버 파파고, 자체 개발 AI번역 평가모델 국제대회 수상코로나19에 韓 증시 긴장감 최고조…"기존 주도주로 승부"외국인, 3주 연속 '팔자'…삼성전자 사고 SK하이닉스 팔고 close (-0.47%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 307,000 전일대비 3,000 등락률 -0.97% 거래량 284,186 전일가 310,000 2020.08.25 10:24 장중(20분지연) 관련기사 '돌아온 외국인' 순매수세에 코스피 상승 마감 코스피, 외국인 순매수에 상승…2300선세계최초! 간이인공호흡기 우리가 만듭니다!. close (-1.29%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 380,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 412,939 전일가 380,000 2020.08.25 10:24 장중(20분지연) 관련기사 코스피 외국인 순매수세에 1% 넘게 상승카카오, 신입 개발자 공개채용…블라인드 방식“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close (-0.13%) 등은 하락했다.

수급별로는 개인이 1293억원어치 순매수했으며 외국인도 590억원어치 사들였다. 기관은 1967억원어치를 순매도했다.

코스닥지수는 전 거래일 대비 1.63% 오른 829.16을 기록했다.

시총 상위 종목 중 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 103,200 전일대비 1,100 등락률 -1.05% 거래량 589,871 전일가 104,300 2020.08.25 10:24 장중(20분지연) 관련기사 '돌아온 외국인' 순매수세에 코스피 상승 마감계속되는 임상3상 확대!! 전세계적으로 나갑니다! 지금 잡지 못하면…!정부가 드디어 나섭니다! 백신 최대 2000만명 분량 확보! close (-1.25%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 240,000 전일대비 2,700 등락률 -1.11% 거래량 758,115 전일가 242,700 2020.08.25 10:24 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"씨젠, 좀처럼 끝나지 않는 코로나19 확산세 수혜"'돌아온 외국인' 순매수세에 코스피 상승 마감코스피 외국인 순매수세에 1% 넘게 상승 close (-1.24%), 알테오젠(-0.05%) 등이 하락했고 에이치엘비(0.44%), 제넥신(4.85%) 등은 상승했다.

