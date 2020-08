카카오, 신입 개발자 공개채용…블라인드 방식

9월12일 1차 온라인 코딩테스트 시작

오는 11월 중 최종 합격자 선발

[아시아경제 이진규 기자] 카카오는 주요 공동체와 함께 24일부터 '2021 신입 개발자 공개채용'을 실시한다고 밝혔다. 채용 규모는 000명이다.

이번 공채는 카카오와 카카오게임즈, 카카오모빌리티, 카카오브레인, 카카오엔터프라이즈, 카카오커머스, 카카오페이, 카카오페이지 등 모두 8개 공동체에서 동시에 진행된다. 지원자는 최대 2지망까지 지원 희망 회사를 선택할 수 있다.

카카오는 지원서에 학력과 전공, 나이, 성별 등의 정보를 받지 않는 블라인드 채용 방식을 2017년부터 이어오고 있다. 우수한 개발자를 선발하기 위해 채용 과정에서 지원자 스펙이 아닌 능력 검증을 통해 지원자의 개발 역량과 업무 적합성을 고려하겠다는 취지다.

공채 지원은 9월7일 오후 7시까지 카카오 인재영입 사이트를 통해 접수할 수 있다. 성명과 e메일, 휴대전화 번호 등만 입력한 후 본인 계정을 생성하면 누구나 1차 온라인 코딩테스트에 응시할 수 있다.

채용 전형은 9월12일 1차 온라인 코딩테스트를 시작으로, 2차 온라인 코딩 테스트와 1·2차 인터뷰 순으로 진행된다. 최종 합격자는 11월 중 선발될 예정이다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr