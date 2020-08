통합당 “민주당, 코로나 방역 1순위는 야당 대표 끌어내기인가”

"민주노총, 추적·명단 확보 안 해…친문은 비켜가나"

[아시아경제 임춘한 기자] 미래통합당은 23일 더불어민주당을 향해 “당 공약보다 야당 대표 험담에 열을 올리는 여당 합동 연설회를 보면 민주당의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역 1순위는 야당 대표 끌어내기인 듯하다”고 비판했다.

김은혜 통합당 대변인은 이날 논평을 통해 “윤석열 검찰총장, 야당 대표, 판사 끌어내리라는 동어 반복의 후보는 2000명 이상 모였다는 민주노총 조사 안하는 당국을 끌어내자고 말할 용기는 못 내는 모양”이라며 “유독 친여집회엔 추적도, 명단확보도 안하는 방역당국은 코로나 위험도가 민주노총엔 다르다 한다. 친문을 비켜가는 친문 코로나인가”라며 이같이 말했다.

김 대변인은 “3자리 숫자에 연일 3백명이 넘는 확진자가 속출한 국가적 고비에 생각해보자”며 “수 백만명 국민을 실내에 집합시키겠다는 발상, 방역에 역행한다고 그토록 야당이 비판해도 외식 영화 선착순으로 혜택 준다며 284만장 할인쿠폰을 뿌리는 안을 단독으로 통과시킨 당사자가 민주당”이라고 지적했다.

김 대변인은 “정은경 본부장 경고를 무시한 채 7월말 교회 소모임 재개를 허용하고, 대통령은 세계가 놀란 K 방역, 효율적 방역에 성공했다고 자평하며 '짧지만 귀중한 휴식시간 드린다'고 경계의 빗장을 풀게 하지 않았나”라며 “믿은 국민이 무슨 죄인가”라고 꼬집었다.

김 대변인은 “내 편 집회는 허용하고 네 편 집회는 허용한 사람까지 매장하겠다는 적대감. 본인들의 방역실패를 힘없고 만만한 국민에 저격하는 걸로 덮으며 ,국민의 생명과 안전이 걸린 코로나를 또 다른 국민들 타격에 활용하는 사이비 집단 같은 일들의 반복이 애처롭게 느껴진다”고 말했다.

