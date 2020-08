한국과 중국이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황이 안정되는대로 시진핑 중국 국가주석의 방한을 조기 성사시키기로 합의했다.

22일 강민석 청와대 대변인은 서면 브리핑을 통해 이날 서훈 국가안보실장이 부산에서 양제츠 중국 공산당 외교담당 정치국원과 회담을 갖고 이 같이 합의했다고 밝혔다.

강 대변인은 "방한 시기 등에 대해서는 외교당국 간 지속 협의해 나가기로 했다"며 "중국 측은 '한국이 시 주석이 우선적으로 방문할 나라'라는 점을 확인했다"고 했다.

