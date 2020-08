경찰, 사랑제일교회 압수수색 시작...교회측 변호인 입회(종합)

[아시아경제 원다라 기자] 경찰이 사랑제일교회 압수수색을 시작했다.

경찰과 방역당국이 21일 밤 8시40분께부터 감염병 예방 및 관리에 관한 법률 위반 혐의로 서울 성북구 사랑제일교회를 압수수색중이다. 교회에 진입한 수사관은 70여명이다.

경찰은 영장을 발부받은뒤 이날 오후 7시께부터 대기했으나, 입회인이 도착하지 않아 영장 집행을 하지 못했다. 오후 8시35분께 교회측 변호인 2명이 현장에 도착해 압수수색이 시작됐다.

앞서 방역당국은 전날 전날 오후 5시께부터 10시간여에 걸쳐 현장조사를 시도했으나 변호사 등 교회 관계자들이 영장을 요구하며 역학조사관들에게 협조하지 않아 명단 확보가 불발됐다.

이날 낮 12시 기준 사랑제일교회 관련 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 누적 확진자는 732명으로 집계됐다. 전날보다 56명이 늘어난 수치다. 사랑제일교회 측이 이미 제출한 교인 명단은 실제 교인 규모에 못 미치는 900여명분에 불과한 데다 부정확하기까지 하다는 지적이 제기됐다. 이 교회 교인은 최소 2000∼3000여명 규모로 추정되고 있다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr