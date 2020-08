정치권, 코로나19 발생 놓고 서로 ‘네 탓’ 난타전

민주당 “통합당 암묵적 동조자”

통합당 “사실 왜곡하지 마”

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 8·15 광화문 집회를 계기로 전국적으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 빠르게 확산하면서 확진자가 대거 양성되고 있는 가운데, 정치권에서는 코로나19 발생을 놓고 서로 ‘네 탓’ 공방을 벌이고 있다.

공방은 21일 더불어민주당 경남도당의 논평에서부터 시작됐다. 이날 민주당은 미래통합당 경남도당을 향해 ‘광화문 발 코로나19 대응에 협력하라’는 논평을 냈다.

논평을 통해 민주당은 통합당을 두고 광화문 집회의 ‘암묵적 동의자’, ‘묵시적 방관자‘라고 표현해, 꼬리 자르기에 여념이 없음을 피난했다.

민주당은 “통합당이 보여줘야 할 것은 전광훈과 태극기 부대에 대한 정치적 손절매가 아닌, 국민의 생명과 안전을 지키는 공당의 모습이다”며 “경남 각지의 통합당 당원과 간부들이 참석했다는 제보 전화가 빗발치고 있어 심지어는 민주당은 왜 그들을 가만히 두느냐는 항의와 원성이 자자하다”고 말했다.

이어 “통합당 경남도당은 집회에 당 관계자들이 다수 참석한 것으로 예상함에 따라 경남도의 긴급행정명령에 따라 검사받도록 현황을 파악하고, 방역 당국의 지침을 준수하게 하라”고 촉구했다.

민주당의 논평에 대해 통합당 경남도당도 논평을 내 맞섰다. 통합당은 ‘민주당 경남도당은 거짓말로 진실을 호도하지 마라’는 논평을 통해 사과와 정정 보도 등을 할 것과 법적 조치 할 것을 엄포했다.

통합당은 논평을 통해 집회에 당원이나 당 관계자들이 참석하도록 당 차원에서 공식적으로 안내하고 독려한 사실이 없다는 점을 언급하며, 민주당을 향해 확인되지 않은 사실을 진실처럼 포장해 코로나 확산의 원인을 통합당에 덮어씌우려는 얄팍한 꼼수라고 맹비난했다.

통합당은 “코로나 확산을 막기 위한 방역 조치에 힘을 모아야 할 때다”며 “있지도 않은 사실로 코로나 확산 책임을 통합당에 전가하려는 정치 공세를 당장 그만두라”고 규탄했다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr