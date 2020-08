[아시아경제 손선희 기자] 마크 에스퍼 미국 국방장관과 고노 다로 일본 방위상이 오는 29일 대면 회담을 추진 중이라고 교도통신이 19일 전했다.

해당 매체에 따르면 고노 방위상은 오는 29일 미국령 괌을 방문해 에스퍼 장관과 회담하기 위해 일정을 조율 중인 것으로 전해졌다.

양측은 회담에서 남·동중국해에서 활동을 확대하고 있는 중국에 대한 대응과, 일본이 추진 중인 새로운 미사일 방어 정책에 관해 협의할 것으로 보인다.

고노 방위상과 에스퍼 장관의 회담은 지난 2월 독일 국제회의 이후 약 6개월 만이다.

손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr