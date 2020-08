코로나 재확산에 다시 불붙은 테마주

씨젠·엑세스바이오

2거래일 19~30% 급등

온라인교육주·마스크 등

개인 '묻지마 투자' 주의

[아시아경제 이민지 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산에 지난 3월 증시를 뒤흔들었던 테마주들의 급등세가 재현되고 있다. 시장 전문가들은 최근 진단키트 종목들의 실적에 비해 과도하게 주가가 오른 뒤 급락세를 보인 만큼 '묻지마 투자'에 유의해야 한다고 지적했다.

19일 한국거래소에 따르면 지난 13일부터 전날까지 거래대금 규모가 컸던 상위종목들은 대부분 코로나19 관련 테마주인 것으로 나타났다. 거래가 가장 활발했던 종목은 진단키트 대장주인 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 263,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 263,500 2020.08.19 00:00 장중(20분지연) 관련기사 씨젠, 이시간 주가 +4.63%.... 최근 5일 기관 16만 7978주 순매도코스피, 개인 순매수 나서며 상승 출발 … 코스닥 2%↑국내 증시, 코스피2%·코스닥4%대 하락 마감..."코로나19 재확산 여파" close 으로 장이 열린 2거래일 동안 총 3조2587억원이 거래됐다. 이 기간 동안 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 263,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 263,500 2020.08.19 00:00 장중(20분지연) 관련기사 씨젠, 이시간 주가 +4.63%.... 최근 5일 기관 16만 7978주 순매도코스피, 개인 순매수 나서며 상승 출발 … 코스닥 2%↑국내 증시, 코스피2%·코스닥4%대 하락 마감..."코로나19 재확산 여파" close 주가는 22만1400원에서 26만3500원으로 19.2%가량 급등했다.

진단키트 관련 기업인 엑세스바이오 엑세스바이오 950130 | 코스닥 증권정보 현재가 46,550 전일대비 8,250 등락률 +21.54% 거래량 4,933,337 전일가 38,300 2020.08.19 11:35 장중(20분지연) 관련기사 엑세스바이오, 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승세에 11.45% ↑엑세스바이오, 주가 3만 8350원.. 전일대비 30.0%【전문가의견】 '2차전지' 한국이 선도, 관련주들 더 오른다 close 는 거래대금으로 7329억원으로 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 263,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 263,500 2020.08.19 00:00 장중(20분지연) 관련기사 씨젠, 이시간 주가 +4.63%.... 최근 5일 기관 16만 7978주 순매도코스피, 개인 순매수 나서며 상승 출발 … 코스닥 2%↑국내 증시, 코스피2%·코스닥4%대 하락 마감..."코로나19 재확산 여파" close 의 뒤를 이었다. 엑세스바이오 엑세스바이오 950130 | 코스닥 증권정보 현재가 46,550 전일대비 8,250 등락률 +21.54% 거래량 4,933,337 전일가 38,300 2020.08.19 11:35 장중(20분지연) 관련기사 엑세스바이오, 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승세에 11.45% ↑엑세스바이오, 주가 3만 8350원.. 전일대비 30.0%【전문가의견】 '2차전지' 한국이 선도, 관련주들 더 오른다 close 는 2분기에 흑자전환에 성공하며 2거래일 연속 급등세를 보이고 있다. 이 기간 동안 엑세스바이오 엑세스바이오 950130 | 코스닥 증권정보 현재가 46,550 전일대비 8,250 등락률 +21.54% 거래량 4,933,337 전일가 38,300 2020.08.19 11:35 장중(20분지연) 관련기사 엑세스바이오, 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승세에 11.45% ↑엑세스바이오, 주가 3만 8350원.. 전일대비 30.0%【전문가의견】 '2차전지' 한국이 선도, 관련주들 더 오른다 close 는 2만9500원에서 3만8300원으로 30%가량 상승했다. 뒤이어 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 85,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 85,500 2020.08.19 00:00 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 코스피2%·코스닥4%대 하락 마감..."코로나19 재확산 여파"에이치엘비, 주가 9만 1900원.. 전일대비 2.8%‘SOC사업’에 2탄! 정부가 게임산업에 집중 사격 한다!!! close (6637억원), 알서포트 알서포트 131370 | 코스닥 증권정보 현재가 12,850 전일대비 200 등락률 -1.53% 거래량 14,678,886 전일가 13,050 2020.08.19 11:35 장중(20분지연) 관련기사 알서포트, 검색 상위 랭킹... 주가 -4.21%“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”알서포트, 주가 1만 2450원.. 전일대비 18.01% close (5812억원), 일신바이오 일신바이오 068330 | 코스닥 증권정보 현재가 6,140 전일대비 480 등락률 +8.48% 거래량 20,970,946 전일가 5,660 2020.08.19 11:35 장중(20분지연) 관련기사 美,中 무역전쟁! 미국의 직격탄 맞은 중국 과연 그들은?【전문가추천】 놀라운 실적 보여줄 '반도체' 소재기업 발굴 완료! 과거의 ‘에이치엘비’가 돌아왔다! 그때 못잡으신분들 지금 입니다!! close (5153억원), 수젠텍 수젠텍 253840 | 코스닥 증권정보 현재가 41,000 전일대비 2,500 등락률 +6.49% 거래량 6,461,386 전일가 38,500 2020.08.19 11:35 장중(20분지연) 관련기사 수젠텍, 외국인 1000주 순매도… 주가 8.44%수젠텍, 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승세에 9.52% ↑수젠텍, 코로나19 ‘항원 신속진단키트’ 수출허가…"해외시장 적극 공략" close (4856억원), YBM넷 YBM넷 057030 | 코스닥 증권정보 현재가 10,500 전일대비 250 등락률 -2.33% 거래량 21,725,910 전일가 10,750 2020.08.19 11:35 장중(20분지연) 관련기사 다시 초기화! 우리 아이들 대부분 휴교! 온라인 강의 다시 급증!자! 온라인교육 대박조짐 보이죠? 계속 올라오고 있죠?! “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close (4614억원) 등 코로나19 관련 기업들이 대거 이름을 올렸다.

사랑제일교회를 중심으로 집단감염이 발생하면서 코로나19가 다시 급속하게 확산할 수 있다는 우려가 반영된 것으로 풀이된다. 거래가 활발했던 종목 대부분이 코로나19 테마주로 분류되는 마스크, 코로나19 진단키트ㆍ백신ㆍ치료제, 재택근무, 온라인 교육 관련주로 2차 대유행에 대한 투자자들의 불안한 심리가 주식시장에 다시 반영된 것으로 보인다.

코로나19가 국내 처음 나타났던 1월20일부터 고강도 사회적 거리두기가 종료된 지난 4월19일까지 투자자들의 거래가 가장 활발한 종목을 살펴보면 이달 14~18일 주식시장서 나타났던 흐름과 비슷하다. 상위종목을 보면 5세대(5G) 관련 기업인 케이엠더블유를 제외하곤 모두 코로나19 테마주들이었다.

거래대금 규모가 가장 컸던 종목은 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 263,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 263,500 2020.08.19 00:00 장중(20분지연) 관련기사 씨젠, 이시간 주가 +4.63%.... 최근 5일 기관 16만 7978주 순매도코스피, 개인 순매수 나서며 상승 출발 … 코스닥 2%↑국내 증시, 코스피2%·코스닥4%대 하락 마감..."코로나19 재확산 여파" close 으로 총 22조3355억원이 시장에서 거래됐다. 이 기간 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 263,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 263,500 2020.08.19 00:00 장중(20분지연) 관련기사 씨젠, 이시간 주가 +4.63%.... 최근 5일 기관 16만 7978주 순매도코스피, 개인 순매수 나서며 상승 출발 … 코스닥 2%↑국내 증시, 코스피2%·코스닥4%대 하락 마감..."코로나19 재확산 여파" close 의 주가는 164% 상승했다. 이어 진단키트와 치료제와 연관된 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 100,600 전일대비 400 등락률 +0.40% 거래량 830,446 전일가 100,200 2020.08.19 11:35 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온헬스케어, 최근 5일 기관 36만 3000주 순매도... 주가 10만 700원(+0.5%)국내 증시, 코스피2%·코스닥4%대 하락 마감..."코로나19 재확산 여파"셀트리온헬스케어, 이시간 주가 -0.29%.... 최근 5일 기관 20만 422주 순매수 close (17조627억원)가 뒤를 이었고 웰크론 웰크론 065950 | 코스닥 증권정보 현재가 7,990 전일대비 390 등락률 +5.13% 거래량 59,556,379 전일가 7,600 2020.08.19 11:35 장중(20분지연) 관련기사 【전문가의견】 '2차전지' 한국이 선도, 관련주들 더 오른다【전문가의견】 엔진의 종말, 그리고 사야하는 '2차전지 관련주' 웰크론, DMZ 평화공원 테마 상승세에 3.24% ↑ close (10조7414억원), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 85,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 85,500 2020.08.19 00:00 장중(20분지연) 관련기사 국내 증시, 코스피2%·코스닥4%대 하락 마감..."코로나19 재확산 여파"에이치엘비, 주가 9만 1900원.. 전일대비 2.8%‘SOC사업’에 2탄! 정부가 게임산업에 집중 사격 한다!!! close (7조4104억원), 미코 미코 059090 | 코스닥 증권정보 현재가 15,350 전일대비 1,000 등락률 +6.97% 거래량 1,795,537 전일가 14,350 2020.08.19 11:35 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자 발 빼는 外人, 코스닥선 반도체 담았다美, 中 갈등 본격화 조짐! 먼저 잡는 사람이 임자!‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close (7조3877억원), EDGC EDGC 245620 | 코스닥 증권정보 현재가 16,100 전일대비 200 등락률 -1.23% 거래량 2,630,763 전일가 16,300 2020.08.19 11:35 장중(20분지연) 관련기사 [포스트IPO]⑩EDGC, 자회사 합병·코로나19 키트 효과…올해는 다르다EDGC, 주가 1만 6950원.. 전일대비 3.04%EDGC, 검색 상위 랭킹... 주가 4.4% close (6조5584억원), 셀리버리 셀리버리 268600 | 코스닥 증권정보 현재가 140,800 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 140,800 2020.08.19 00:00 장중(20분지연) 관련기사 셀리버리, 주가 14만 4600원.. 전일대비 2.7%셀리버리, 주가 14만 2300원.. 전일대비 3.57%셀리버리, 골형성촉진제 바이오베터 CP-BMP2 유럽 특허 등록 성공 close (6조1781억원), 랩지노믹스 랩지노믹스 084650 | 코스닥 증권정보 현재가 39,800 전일대비 1,150 등락률 -2.81% 거래량 2,261,020 전일가 40,950 2020.08.19 11:35 장중(20분지연) 관련기사 옥석가리기 시작된 진단키트株랩지노믹스, 주가 5만 2700원.. 전일대비 5.51%‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close (5조9307억원) 순이었다.

다만 증권 전문가들은 작은 충격에도 쉽게 꺼져버릴 수 있는 테마주 탑승에 신중히 해야 한다고 입을 모았다. 상반기 마스크를 시작으로 진단키트, 온라인교육주, 원격근무, 음압병실, 치료ㆍ백신주 순으로 테마주의 흐름이 변하면서 관련 종목의 주가 변동성이 커졌기 때문이다. 온라인 교육주인 YBM넷 YBM넷 057030 | 코스닥 증권정보 현재가 10,500 전일대비 250 등락률 -2.33% 거래량 21,725,910 전일가 10,750 2020.08.19 11:35 장중(20분지연) 관련기사 다시 초기화! 우리 아이들 대부분 휴교! 온라인 강의 다시 급증!자! 온라인교육 대박조짐 보이죠? 계속 올라오고 있죠?! “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 의 경우 2학기 학생들의 등교 수업 논의가 활발해지자 지난 3월 1만350원까지 치솟았던 주가는 이달 12일 6360원을 기록해 40% 가까이 하락했다.

최근 진단키트를 테마로 상반기 급등했던 기업들이 실적 쇼크에 무참히 떨어졌다는 점도 되새겨야 한다. 수젠텍 수젠텍 253840 | 코스닥 증권정보 현재가 41,000 전일대비 2,500 등락률 +6.49% 거래량 6,461,386 전일가 38,500 2020.08.19 11:35 장중(20분지연) 관련기사 수젠텍, 외국인 1000주 순매도… 주가 8.44%수젠텍, 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 상승세에 9.52% ↑수젠텍, 코로나19 ‘항원 신속진단키트’ 수출허가…"해외시장 적극 공략" close 과 랩지노믹스 랩지노믹스 084650 | 코스닥 증권정보 현재가 39,800 전일대비 1,150 등락률 -2.81% 거래량 2,261,020 전일가 40,950 2020.08.19 11:35 장중(20분지연) 관련기사 옥석가리기 시작된 진단키트株랩지노믹스, 주가 5만 2700원.. 전일대비 5.51%‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 는 2분기 시장 예상치를 각각 20%, 50% 충족하는 실적을 내놓으면서 발표 당일 각각 25%, 11%가량 하락했다.

코로나19 2차 대유행 시기 투자 전략으로는 펀더멘탈이 양호한 기업에 관심을 두는 것이 좋다는 진단도 나왔다. 이동건 신한금융투자 연구원은 "지금 시점에선 코로나19 재확산에도 견조한 펀더멘탈을 보유한 기업 위주로 옥석 가리기에 나서야 한다"며 "제약ㆍ바이오 기업에 펀더멘탈은 실적으로 이어질 수 있는 모멘텀이 될 수 있기 때문"이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr