에이블씨엔씨 미샤, 미샤플러스 매장 선봬

미샤플러스에는 에이블씨엔씨의 화장품 브랜드인 어퓨, 미팩토리, 셀라피 등은 물론 라포티셀, 스틸라, 부르조아 등 23개 브랜드, 170여 품목이 입점됐다. 입점 제품들은 주로 더마, 헤어, 색조 위주로 기존 미샤 제품들과 시너지를 기대할 수 있는 품목으로 구성됐다.

미샤플러스는 미샤에 새로움과 다양함, 재미를 플러스한다는 의미다. 에이블씨엔씨 영업이노베이션본부 김민정 이사는 ”더 다양한 제품 경험과 보다 넓은 선택의 폭을 고객분들에게 제공하기 위해 미샤플러스를 론칭했다”고 배경을 설명했다.

에이블씨엔씨는 이달 초부터 명동 메가스토어와 홍대점 등 100여 개 미샤 매장을 미샤플러스 매장으로 재정비했다. 연내 150여 개까지 확대할 계획이다.

론칭을 기념해 미샤플러스 매장에서 제품을 2만 원 이상 구매하는 고객에게 ‘맥스팩터 폴스래쉬 이팩트 마스카라’를 증정하는 이벤트를 진행한다. 당 증정품은 한정 수량으로 수량 소진 시 이벤트가 종료된다.

