[아시아경제 황윤주 기자] 태광그룹은 집중호우로 어려움을 겪은 수재민을 지원하기 위해 희망브리지 전국재해구호협회에 3억원을 기부한다고 17일 밝혔다.

성금 기부 외에도 섬유·석유화학 계열사인 태광산업은 수재민과 자원봉사자들에 도시락 1천명분을, 인프라·레저 계열사 티시스는 식료품 키트 세트 1천명분을, T커머스 계열사 티알엔은 마스크 2만장을 지원할 예정이다.

금융계열사 흥국생명과 흥국화재는 호우 피해 고객에게 보험금을 신속하게 지급하고 보험료 납입과 대출 원리금 상환을 6개월 유예해주기로 했다.

흥국증권은 피해를 본 뇌 병변 아동 보호기관을 임직원들이 방문해 지원금을 전달하고 정비 봉사활동을 펼친다.

