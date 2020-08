[아시아경제 이현주 기자] 연세대학교는 와이앤아처, 한국방송진흥공사, SBI인베스트먼트와 공동으로 '2020 스타트업 엑스퍼츠'를 개최한다고 14일 밝혔다. 올해 처음 열리는 이번 대 회는 예비 창업자를 대상으로 스타트업의 새로운 성장 모델을 제시하고자 만들어진 대회다. 오는 9월 6일까지 참가자를 모집한다. 이번 공모전은 교육을 포함한 액셀러레이트, 시드 투자, 시리즈 A 투자 우선 심사 자격 부여까지 진행된다. 만 39세 미만의 청년이면 본 대회에 누구나 참여할 수 있다. 단 법인사업자나 겸직을 하고 있는 사람은 제외된다. 대회 참가는 와카뷰 공식 홈페이지 내 링크를 통해 신청할 수 있고, 기타 자세한 내용은 와카뷰 홈페이지 메인에서 확인할 수 있다.

