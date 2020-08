[속보]신임 법제처장에 이강섭·외교1차관에 최종건 靑비서관…차관급 9명 인사

속보[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 14일 신임 법제처장에 이강섭 법제처 차장(56), 외교부 1차관에 최종건 청와대 국가안보실(NSC) 평화기획비서관(46)을 각각 승진 기용하는 인사를 단행했다.

청와대는 이날 총 9명의 차관급 내정 인사를 발표했다. 신임 행정안전부 차관에 이재영 행안부 정부혁신조직실장(54), 해양수산부 차관에 박준영 해수부 기획조정실장(53), 농촌진흥청장에 허태웅 농림축산식품부 한국농수산대학 총장(55), 특허청장에 김용래 산업통상자원부 산업혁신성장실장(52), 새만금개발청장에 양충모 기획재정부 재정관리관(57), 국가보훈처 차장에 이남우 국방부 인사복지실장(53), 공정거래위원회 부위원장이 김재신 공정위 사무처장(52)이 각각 내정됐다.

이 신임 법제처장은 서울 양정고, 연세대 경영학를 졸업하고 서울대 행정학 석사, 미국 시라큐스대 법학 박사를 취득했다. 행정고시 31회 출신으로 법제처에서 사회문화법제국장, 경제법제국장, 법령해석국장 등을 역임했다.

최 신임 외교부 1차관은 지난해 3월부터 약 1년 반 동안 청와대 평화기획비서관으로 근무하며 대북 관련 정책을 챙겨온 인물이다. 직속 상사인 김현종 NSC 2차장과 갈등설이 불거지면서 한 때 사의를 표했다는 이야기까지 나왔으나, 이번 인사로 자연스럽게 자리를 옮기게 됐다. 외교부 내 대표적 '일본통'으로 꼽혔던 조세영 외교부 1차관이 물러나게 되면서 대일 정책의 변화도 전망된다.

손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr